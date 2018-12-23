Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için sürpriz Android Pie güncellemesi
Samsung'un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8'iyle ilgili sürpriz bir gelişme oldu. İnternetteki yeni sızıntı, Android Pie güncellemesinin beklenenden daha erken bu telefon modellerine sunulacağını gösteriyor.
XDA Developers kaynaklı bilgiye göre Samsung'un telefonları Galaxy S8, Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8 için güncelleme 2019 yılının ikinci çeyreğinde değil, çok daha erken telefonlara gelecek. Güncelleme şuan için kapalı beta olarak test edildiğinden dolayı çok sayıda hata içeriyor olabilir.
Samsung eski amiral gemisi cihazları için ne zaman Android 9 Pie güncellemesi dağıtacağını resmi olarak açıklamamış olsa da Ocak ayı içerisinde S9 serisi ve Note9'un güncellemeyi alacağını düşünürsek Şubat veya Mart ayı içerisinde de S8 serisi ve Galaxy Note 8'in güncellemeyi alacağını söyleyebiliriz.
One UI sayesinde cihazınıza birçok yeni özellik ve hata düzeltmesi eklenmiş olacak. Yeni geliştirilen koyu tema, yeni gezinme butonları ve en yeni Android güvenlik yamasını cihazınızda deneyebileceksiniz.
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