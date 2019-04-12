Galaxy S7 için Android Pie güncellemesi geliyor

Samsung Galaxy S7 için Android Pie güncellemesi çok yakında geliyor. Mayıs ayı sonunda beklenen güncelleme sayesinde telefonlar Samsung'un One UI arayüzüne de sahip olacak. Peki Android Pie güncellemesi ile telefonlarda başka neler değişecek?

Yeni sanal buton

Home butonunu tarihi gömecek bir adım atan Google, Android P işletim sistemine iPhone X'dakine benzer bir çubuk eklemiş. Kullanımı pratikleştirmek adına eklenen sanal buton sayesinde çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün. Bunun için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman son kullanılan uygulamalar sayfasına ulaşabilir, parmağınızı tekrar yukarı kaydırdığınız zaman ise uygulamaların yer aldığı sayfaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca parmağınızı sağa sola kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilmek de mümkün.

Adaptif (uyarlanabilir) batarya

Google yapay zeka destekli adaptif batarya teknolojisiyle birlikte, akıllı telefon kullanıcıların en büyük problemine çözüm getiriyor. Temelinde makine öğrenme algoritmaları yatan adaptif batarya teknolojisi, kısa bir öğrenme sürecinin ardından kullanıcısının günün geri kalanında kullanmayacağını tahmin ettiği uygulamaların arka plan çalışmalarını kısıtlayarak pil ömründen %30 tasarruf sağlıyor.

Adaptif (uyarlanabilir) ekran parlaklığı

Akıllı telefonlar, sensörler aracılığıyla ortamın ışık koşuluna göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor lakin Google'ın geliştirmiş olduğu adaptif parlaklık özelliği biraz daha farklı. Yine temelinde yapay zeka algoritmaları kullanılan bu teknoloji, kullanıcısının manuel akran parlaklık tercihini zamanla öğrenerek kullanıcısına daha az parlaklık ayarı yaptırıyor. Google, makine öğrenimi parlaklık aracı sayesinde kullanıcıların yarısının manuel olarak parlaklık ayarı yapmayı bıraktığını söylüyor.



Yapay zeka ve diğer özellikler

Daha kişisel bir kullanım deneyimi sunan Android P işletim sistemi, bizlere telefon kullanımımız hakkında ayrıntılı bilgi verebiliyor. Bunun için özel bir bölüm hazırlayan şirket, burada hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğimizi, bir günde kaç adet bildirim aldığımızı, telefon kilidini gün içerisinde kaç kere açtığımızı ve kilidin ne kadar açık kaldığını bizlere detaylı bir şekilde gösteriyor. Kullanıcısının uygulamalarda geçirdiği zamanı kısıtlama imkanı da tanıyan Google, bu sayede kişinin akıllı telefon kullanımı hakkında detaylı bilgiye erişmesine olanak tanıyor.

"Shush" adında yeni bir rahatsız etme modu ekleyen Google, telefonun arka yüzeyi dönükken yıldızlı kişiler hariç arayanların çağrısını sessize alıyor.

Kullanıcısının her yaptığını adım adım takip eden Android P, yapay zeka desteği sayesinde öğrendiği kullanım alışkanlıklarınızı size geribildirim olarak sunabiliyor. Örnek vermek gerekirse, sistem sizin spor salonunda olduğunuzu tespit ettiği an size hareketli parçalardan oluşan bir oynatma listesi sunabiliyor veya telefonunuza bir kulaklık bağlarsanız en sevdiğiniz şarkılardan birini sizin için otomatik olarak oynatabiliyor. Örnekleri çoğaltabilmek mümkün.

Kullanıcıların bir uygulamada ne yapmak istediklerini tahmin etmek için uygulama eylemleri ekleyen Google, kullanıcıların telefon görüşmesi yapmak veya daha hızlı bir şekilde mesaj göndermek gibi işlevleri yapabilmelerine yardımcı olmak için kısayollar sunuyor.



Gizlilik ve güvenlik tarafında da çeşitli iyileştirmeler gerçekleştiren Google, Android 9 Pie'nin tüm web iletişimini korumaya almak ve özel kalmasını sağlamaya yardımcı olmak için TLS gibi önemli gizlilik iyileştirmeleri de gerçekleştirdi.







