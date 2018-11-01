Galaxy S10'un kamerası böyle mi olacak?
Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy S10'un kamerası nasıl olacak?
Samsung'un yonga üretimindeki yeteneklerini kullanarak Sony'nin elindeki imaj sensörü pazarına saldırması, zaten an meselesiydi. Şimdi Samsung, çok kameralı telefonlara özel 48 megapiksel Isocell Bright GM1 ve 32 megapixel Isocell Bright GD1 sensörlerini tanıttı.
İki sensör de 0,8 mikrometre piksel sahasıyla geliyor ve bu sayede fazla yer kaplamadan çok yüksek çözünürlüklü yongalar üretmeye izin veriyor. Samsung'un açıklamasına göre Isocell Plus teknolojisi, küçük piksellere rağmen iyi bir performans sunuyor. Düşük çözünürlüklerde ise (GM1'de 12MP, GD1'de 8MP) dört kat büyük piksel boyutuyla eşdeğerde düşük ışık performansı elde ediyorsunuz.
Sensörlerin diğer özellikleri arasında GD1 için gerçek zamanlı yüksek dinamik aralık ve jiroskop tabanlı elektronik imaj sabitleme var. İlk Google Pixel ve Essential gibi telefonlarda bulunan bu özelllik, sadece videolarda (fotoğraflarda değil) sabitleme yeteneği sunuyor.
Yeni sensörlerin üretimi, bu sene dördüncü çeyrekte başlayacak. Galaxy S10 gelecek sene Şubat'ta gelebileceğine göre yeni sensörü kullanabilir.
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