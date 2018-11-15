Galaxy S10'un işlemcisi Exynos 9820 resmen duyuruldu
Samsung'un gelecek yıl satışa sunulacak amiral telefonu Galaxy S10'un güç alacağı Exynos 9820 model işlemci duyuruldu. Peki yeni işlemci hangi özelliklerle geliyor?
Samsung'un gelecek yıl karşımıza çıkaracağı telefonu Galaxy S10, Exynos 9820 yongasından güç alacak. Yeni Exynos 9820, "yüksek işlem gücü" için tasarlanmış iki özel çekirdeğe sahip olan sekiz çekirdekli bir işlemci. Yonga içerisinde optimal performans için iki Cortex-A75 çekirdeği ve daha yüksek verimliliğe yönelik dört Cortex-A55 çekirdeği de bulunuyor.
Exynos 9820'nin tek çekirdek performansı, Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'da bulunan Exynos 9810'a göre yüzde 20'ye kadar daha iyi. En azından iddia, bu yönde. Çok çekirdekte performans kazanımı yüzde 15'e kadar çıkabilirken güç verimliliği, yüzde 40'a ulaşabiliyor.
chip.com.tr'nin haberine göre Exynos 9820 oyunlarda ciddi bir hız artışı sağlıyor. Samsung'a göre Mali-G76 M12 GPU, oyun performansında yüzde 40 artış veya yüzde 35 daha yüksek güç verimliliği sunuyor.
Exynos 9820, 8nm'lik bir yonga seti, bu sayede 10nm'lik Exynos 9810'a göre güç tüketimi yüzde 10'a kadar daha az. Bununla birlikte Huawei Mate 20 Pro'daki Kirin 980 işlemcinin ve iPhone XS'deki A12 Bionic'in 7nm olduğunu hatırlatmakta fayda var (nanometre değeri ne kadar küçükse o kadar iyi).
Exynos 9820, entegre sinir işlem birimi (NBU) sayesinde yapay zeka görevlerini selefine göre yedi kattan daha hızlı yapabiliyor. Yonga seti 3840x2400 veya 4096x2160 çözünürlüğe ulaşabiliyor, 22MP'e kadar tek lens kamerayı, 16MP'e kadar çift lens kamerayı, 8K 30fps video kaydını destekliyor.
Yeni işlemci mobil veri indirme hızında teorik olarak 2Gbps'ye ulaşıyor ancak burada 5G bağlantı söz konusu değil. Exynos 9820, 5G'yi desteklemiyor. Samsung'un 5G'li bir Galaxy S10 modeli için çalıştığı söyleniyordu. Bu durumda bu model, farklı bir yonga setiyle gelebilir.
Exynos 9820, nanometre değeriyle rakiplerinin gerisinde olsa da, performans açısından önemli gelişmeler sunuyor ve Galaxy S10'a girecek kadar iyi.
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