Galaxy S10'un hangi renk seçenekleriyle geleceği belli oldu
Samsung'un bir sonraki amiral telefonu Galaxy S10'un hangi renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belli oldu.
Galaxy S10'la ilgili internete yeni bilgiler sızdı. Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan SamMobile'ın raporuna göre, Şubat 2019 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S10 dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Siyah, Beyaz, Sarı ve Yeşil renklerde piyasaya sunulacak olan Galaxy S10'un tüm renklerinin her ülkeye dağıtılıp dağıtılmayacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.
Galaxy S10, 5.8 inç bir ekranla gelecek; Galaxy S10 Plus ise 6.44 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın 64 GB'lık da depolama kapasitesi olacak. Tüm bunlara ek olarak şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F'nin ise 512 GB'lik bir depolama alanı sunacak.
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