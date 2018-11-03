Galaxy S10'da iris tarayıcısı bulunmayacak
Samsung, iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 ile birlikte iris tarama teknolojisi sunmaya başlamıştı. Şirket iki yılın ardından bu biyometrik kimlik doğrulama yönteminden vazgeçiyor.
Samsung önümüzdeki yıl çıkaracağı Galaxy S10'da iris tarayıcısına yer vermeyecek.Raporda, üç Galaxy S10 modelinin hiçbirinin iris tarayıcıya sahip olmayacağı yazıyor. İki premium varyant (Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus), Qualcomm'un ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile birlikte sunulacak.
Lite varyantının ise ya ekrana gömülü optik parmak izi sensörüne ya da yan tarafa yerleştirilmiş geleneksel parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devinin iris tarayıcısından vazgeçme kararını ise Galaxy S10'un çerçevelerini mümkün olduğu kadar incelterek daha büyük ekran alanına sahip olmasını sağlamak için aldığı söyleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle