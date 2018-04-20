Galaxy S10'da bu özellik olmayacak, boşuna beklemeyin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
20.04.2018 - 08:49, Son Güncelleme:

Galaxy S10'da bu özellik olmayacak, boşuna beklemeyin!

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Galaxy S10'da bu özellik olmayacak, boşuna beklemeyin!

Yeni iddialara göre Galaxy S10, katlanabilir olmayacak; peki nasıl olacak?

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus daha geçen ay piyasaya sürüldü ancak bir sonraki amiral gemisinin dedikoduları konuşulmaya çoktan başlandı. Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S10'un tasarımını tamamladı.

The Bell'e göre telefon, yine iki model olarak karşımıza çıkacak yani Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus şeklinde gelecek. Samsung'un bu defasında İsrailli bir üç boyutlu kamera firması Mantis Vision ve kamera üreticisi Woodgate ile çalışıyor. Firmanın amacı, iki modele de üç boyutlu olarak algılayabilen bir kamerayı getirmek.

Böylece Samsung, kamera alanında bir yenilik daha yapmış olacak. Galaxy S9 ve S9 Plus, çift diyaframlı kamerasıyla dikkat çekmişti. Bununla birlikte bu işlevin herkes tarafından beğeni kazanmadığı biliniyor.

Diğer Tasarım Özellikleri

Bir sonraki Galaxy cihazının katlanabilir olacağına dair beklentiler olsa da sızıntı, Galaxy S10'un Galaxy S8'le ortaya çıkan Infinity Display ile geleceğini söylüyor. Bu ekran Galaxy S9 ve S9 Plus'ta da yer almıştı.

Dedikodular, Galaxy S10'un çentiksiz tasarımı koruyacağını ve ekran altı parmak izi sensörüne yer vereceğini söylüyor. Yeni telefonlar, piyasaya muhtemelen önümüzdeki sene, Mart 2019'da piyasaya sürülebilir. Bu arada S serisinin Galaxy S10 ile birlikte Galaxy X'e dönüşeceğine dair iddialar da var.

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