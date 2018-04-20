Galaxy S10'da bu özellik olmayacak, boşuna beklemeyin!

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus daha geçen ay piyasaya sürüldü ancak bir sonraki amiral gemisinin dedikoduları konuşulmaya çoktan başlandı. Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S10'un tasarımını tamamladı.

The Bell'e göre telefon, yine iki model olarak karşımıza çıkacak yani Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus şeklinde gelecek. Samsung'un bu defasında İsrailli bir üç boyutlu kamera firması Mantis Vision ve kamera üreticisi Woodgate ile çalışıyor. Firmanın amacı, iki modele de üç boyutlu olarak algılayabilen bir kamerayı getirmek.

Böylece Samsung, kamera alanında bir yenilik daha yapmış olacak. Galaxy S9 ve S9 Plus, çift diyaframlı kamerasıyla dikkat çekmişti. Bununla birlikte bu işlevin herkes tarafından beğeni kazanmadığı biliniyor.

Diğer Tasarım Özellikleri



Bir sonraki Galaxy cihazının katlanabilir olacağına dair beklentiler olsa da sızıntı, Galaxy S10'un Galaxy S8'le ortaya çıkan Infinity Display ile geleceğini söylüyor. Bu ekran Galaxy S9 ve S9 Plus'ta da yer almıştı.

Dedikodular, Galaxy S10'un çentiksiz tasarımı koruyacağını ve ekran altı parmak izi sensörüne yer vereceğini söylüyor. Yeni telefonlar, piyasaya muhtemelen önümüzdeki sene, Mart 2019'da piyasaya sürülebilir. Bu arada S serisinin Galaxy S10 ile birlikte Galaxy X'e dönüşeceğine dair iddialar da var.



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