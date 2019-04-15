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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.04.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ı hızlandıran güncelleme

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Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ı hızlandıran güncelleme

Samsung'un ilk olarak Şubat ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkardığı yeni telefonları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'a gelen yeni güncelleme, ultrasonik sensörün tepki süresini azaltıyor ve önemli ölçüde hızlanma sağlıyor.

Samsung'un yeni nesil Galaxy S10 serisi telefonlarında bulunan ultrasonik sensör teknolojisi, parmak izi güvenliğinde son nokta olarak da düşünülebilir. Optik sensörler, ekrana dokunduğunuz anda parmağınıza oldukça parlak bir ışık yansıtarak çalışırken, Qualcomm'un 3D Sonic Sensörü, parmağınıza dalga gibi yayılan bir ses gönderiyor. Bu teknoloji sayesinde, normal parmak izi okuyuculardan daha hızlı ve taklit edilmesi imkansıza yakın denebilecek bir sisteme sahip oluyoruz. Gelen ilk bilgiler, bu teknolojinin standart sensörlerden %30 daha hızlı olduğu yönünde.

Galaxy S10'larda gördüğümüz ultrasonik sensörün ise yeteri kadar hızlı olmadığı ve tepki süresinin yetersiz geldiği iddiaları son günlerde Samsung'un kulağına sıkça çalınmaya başlamıştı. Şirketi ise kullanıcılardan topladığı geri bildirimleri dikkate alarak 6.9 MB'lık küçük bir güncelleme dosyası hazırladı ve telefonlarına sundu. Bu güncelleme ile birlikte ultrasonik sensörün hayli hızlandığı dikkatlerden kaçmadı.

Bu hızlanma her ne kadar kullanıcılara iyi gelecek olsa da cihazlar şimdilik Galaxy S10e kadar hızlı kilit açmayı başaramıyor.

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