Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ı hızlandıran güncelleme
Samsung'un ilk olarak Şubat ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkardığı yeni telefonları Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'a gelen yeni güncelleme, ultrasonik sensörün tepki süresini azaltıyor ve önemli ölçüde hızlanma sağlıyor.
Samsung'un yeni nesil Galaxy S10 serisi telefonlarında bulunan ultrasonik sensör teknolojisi, parmak izi güvenliğinde son nokta olarak da düşünülebilir. Optik sensörler, ekrana dokunduğunuz anda parmağınıza oldukça parlak bir ışık yansıtarak çalışırken, Qualcomm'un 3D Sonic Sensörü, parmağınıza dalga gibi yayılan bir ses gönderiyor. Bu teknoloji sayesinde, normal parmak izi okuyuculardan daha hızlı ve taklit edilmesi imkansıza yakın denebilecek bir sisteme sahip oluyoruz. Gelen ilk bilgiler, bu teknolojinin standart sensörlerden %30 daha hızlı olduğu yönünde.
Galaxy S10'larda gördüğümüz ultrasonik sensörün ise yeteri kadar hızlı olmadığı ve tepki süresinin yetersiz geldiği iddiaları son günlerde Samsung'un kulağına sıkça çalınmaya başlamıştı. Şirketi ise kullanıcılardan topladığı geri bildirimleri dikkate alarak 6.9 MB'lık küçük bir güncelleme dosyası hazırladı ve telefonlarına sundu. Bu güncelleme ile birlikte ultrasonik sensörün hayli hızlandığı dikkatlerden kaçmadı.
Bu hızlanma her ne kadar kullanıcılara iyi gelecek olsa da cihazlar şimdilik Galaxy S10e kadar hızlı kilit açmayı başaramıyor.
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