Galaxy S10 üretimine başlandı! İşte böyle görünüyor
Samsung'un beklenen telefonu Galaxy S10 ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak Güney Kore merkezli teknoloji devinin Galaxy S10 üretimine başladığı kaydedildi.
Galaxy S10 üretimine nihayet başlandı. Samsung'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, internette uzun süredir konuşulan yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Lite için üretime başlamış durumda.
Samsung bu yıl karşımıza S10 Lite, Standart S10, S10 Plus ve 5G destekli S10 modeli olmak üzere dört farklı model ile çıkacak. Fakat son paylaşılan raporlara göre, 5G destekli Samsung’un henüz alt yapının uygun olmamasından dolayı daha ileri bir tarihte tanıtılacağı da düşünülüyor.
Ayrıca, son zamanlarda yapılan sızıntılarda ki S10 tasarımlarının aynı şekilde MWC 2019 etkinliğinde bizlere lanse edilmesi bekleniyor. Tüm bu sızıntıların doğru olup olmadığını 25 Şubat 2019‘da Barselona’da başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2019’da öğreneceğiz.
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