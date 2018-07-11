Galaxy S10 Plus nasıl olacak? İşte muhtemel özellikler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
11.07.2018 - 07:11, Son Güncelleme:

Galaxy S10 Plus nasıl olacak? İşte muhtemel özellikler

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Galaxy S10 Plus nasıl olacak? İşte muhtemel özellikler

Galaxy S10 Plus, 2019'dan önce gelmeyecek ancak erken sızıntılar görmeye fazlasıyla alışığız. Korece site The Bell'den gelen en yeni sızıntı, Samsung'un yani telefonda beş kamera birden kullanabileceğini söylüyor.

Galaxy S10'un üç farklı modelle gelebileceğini daha önce duymuştuk. Bu modellerden üst seviye olanı, yani Galaxy S9 Plus'ın selefi, dedikoduya göre üç arka kameraya sahip olacaktı. Şimdi ise cihazın bununla kalmayacağı, ön yüzünde çift kamerayla geleceği söyleniyor. Galaxy S10 Plus eğer çift ön kamerayla gelirse, bu bir ilk olmayacak çünkü yeni Galaxy A8 de çift ön kamerayla geliyordu. Telefon bu sayede selfie'lerinize derinlik efekti uygulayabiliyordu. Peki Galaxy S10 Plus'ın çift ön kamerası, bundan başka bir amaçla kullanılabilir mi?

Samsung'un yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalıştığını ve Apple'ın daha üstün olan Face ID'sine yetişmek istediğini biliyoruz. Ön yüze eklenen ikinci kamera, bu yönde atılmış bir adım olabilir. Ancak kesin bilgiyi ancak önümüzdeki sene alacağız gibi görünüyor. Galaxy S10'da kamera dışında da ciddi geliştirmeler olacak; bu yüzden sızıntıları takip etmeye devam edin.

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