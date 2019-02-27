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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
27.02.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Galaxy S10 Plus için ilk güncelleme geldi

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Galaxy S10 Plus için ilk güncelleme geldi

Güney Koreli şirket Samsung'un geçtiğimiz hafta Barselona'da düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy S10 Plus için ilk güncelleme yayınlandı.

Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy S10 serisinin üyesi S10 Plus için ilk güncelleme yayınlandı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte çeşitli hatalar düzeltildi ve performans konusunda iyileştirmeler yapıldı. Aynı zamanda çeşitli uygulamalarda görülen sorunlar giderildi. 

Galaxy S10 Plus için gelen bu güncelleme ile birlikte kamera stabilizasyonu ve parmak izi tanıma gibi özellikler geliştirildi. Güncellemenin şu anlık yalnızca Hollanda ve ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yayınlandığını ilerleyen günlerde ise tüm kullanıcılar için sunulacağını belirtelim.

SAMSUNG GALAXY S10 PLUS ÖZELLİKLERİ

Galaxy S10 Plus'da oldukça büyük bir ekran bizleri karşılıyor. 6.4 inç'lik AMOLED HDR+ ekranı olan ve 3040x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefonda 4100 mAh batarya bulunuyor. Ön yüzünde çift selfie kamera barındıran Galaxy S10 Plus, arkasında ise yine optik görüntü sabitleme yapabilen 12 MP PDAF F2.4 OIS (45°) Telefoto + 12 MP Dual Piksel AF F1.5/F2.4 OIS (77°) Geniş Açı + 16 MP FF F2.2 (123°) Ultra Geniş Açı kameralardan oluşan üçlü kurulum taşıyor.  

Galaxy S10 Plus modelleri ise çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan model, 8 GB RAM + 512 GB depolama kapasitesi ile gelen bir başka model ile birlikte ayrıca 12 GB RAM + 1 TB depolama kapasitesi sunan bir Galaxy S10 Plus modeli de duyuruldu. Bu özellikleriyle Galaxy S10 Plus, piyasadaki en yüksek donanıma sahip telefon olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor?
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