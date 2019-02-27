Galaxy S10 Plus için ilk güncelleme geldi
Güney Koreli şirket Samsung'un geçtiğimiz hafta Barselona'da düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy S10 Plus için ilk güncelleme yayınlandı.
Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı Galaxy S10 serisinin üyesi S10 Plus için ilk güncelleme yayınlandı. Yeni gelen güncelleme ile birlikte çeşitli hatalar düzeltildi ve performans konusunda iyileştirmeler yapıldı. Aynı zamanda çeşitli uygulamalarda görülen sorunlar giderildi.
Galaxy S10 Plus için gelen bu güncelleme ile birlikte kamera stabilizasyonu ve parmak izi tanıma gibi özellikler geliştirildi. Güncellemenin şu anlık yalnızca Hollanda ve ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yayınlandığını ilerleyen günlerde ise tüm kullanıcılar için sunulacağını belirtelim.
SAMSUNG GALAXY S10 PLUS ÖZELLİKLERİ
Galaxy S10 Plus'da oldukça büyük bir ekran bizleri karşılıyor. 6.4 inç'lik AMOLED HDR+ ekranı olan ve 3040x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunan telefonda 4100 mAh batarya bulunuyor. Ön yüzünde çift selfie kamera barındıran Galaxy S10 Plus, arkasında ise yine optik görüntü sabitleme yapabilen 12 MP PDAF F2.4 OIS (45°) Telefoto + 12 MP Dual Piksel AF F1.5/F2.4 OIS (77°) Geniş Açı + 16 MP FF F2.2 (123°) Ultra Geniş Açı kameralardan oluşan üçlü kurulum taşıyor.
Galaxy S10 Plus modelleri ise çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan model, 8 GB RAM + 512 GB depolama kapasitesi ile gelen bir başka model ile birlikte ayrıca 12 GB RAM + 1 TB depolama kapasitesi sunan bir Galaxy S10 Plus modeli de duyuruldu. Bu özellikleriyle Galaxy S10 Plus, piyasadaki en yüksek donanıma sahip telefon olma özelliğini elinde bulunduruyor.
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