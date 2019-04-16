Galaxy S10 kamerası gece moduna geçiş yapıyor
Samsung'un yeni amiral telefon serisi Galaxy S10'ların kamerasına gece modu özelliği geliyor. Peki bu özellik telefonlarda neyi değiştirecek?
Samsung, gece modu özelliğini Galaxy S10 serisi telefonlarına sunmaya hazırlanıyor. Yeni gelecek bir güncelleme ile Galaxy S10'lara Bright Night modu yerleştirilecek. Ice Universe tarafından ortaya çıkan sızıntıya göre Samsung, bu ay içinde veya mayıs ayında bir güncelleme yayınlayarak Bright Night kamera modunu Galaxy S10 için serbest bırakacak.
Özel bir kamera algoritması içerecek olan Birght Night'ın, Galaxy S10'la gece çekilen fotoğrafları parlatması bekleniyor. Samsung, bu özel modla ne kadar başarılı olacak, göreceğiz.
Gece çekiminde yapılacak bu iyileştirme kullanıcılar için hayli önemli; zira diğer telefon markaları da gece çekimleri için kameralarını iyileştirmek adına yeni özellikleri ardı ardına sıralıyor.
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