Galaxy Note 9'un yeni modeli satışa çıktı!
Samsung'un amiral telefonu Galaxy Note 9'un gece siyahı renkli özel modeli satışa sunuldu.
Samsung, bir hafta öncesinde ABD kullanıcılarına özel Galaxy Note9’un Bulut Grisi renk seçeneğine raflarda yer vermişti. Şimdiyse Amerika’daki kullanıcılar Gece Siyahı renk seçeneğine de sahip durumdalar.
Gece Siyahı renk seçeneği şimdilik 128 GB’lık modelde sunulacak. 512 GB’lık Gece Siyahı modeli için birkaç hafta daha beklenmesi gerekecek.
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