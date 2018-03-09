Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Galaxy Note 9'un özellikleri işte böyle olacak!

    Galaxy Note 9'un özellikleri işte böyle olacak!

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2018'de Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini tanıtan Samsung'un beklenen bir diğer amiral telefonu Galaxy Note 9'un teknik detayları ortaya çıktı.

    Samsung'un, bu yılın ikinci yarısında tanıtması beklenen Galaxy Note 9 modelinin benchmark test sonuçları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihazın teknik özellikleri sızdı. Yeni çıkan detaylara göre Note 9, 6.3 inç büyüklüğünde 2960x1440 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekrana sahip olacak. İşlemci olarak da Galaxy S9 ve S9 Plus'ta olduğu gibi ya Exynos 9810 ya da Snapdragon 845 kullanılacak. 

    Galaxy Note 9un özellikleri işte böyle olacak

    6 GB RAM'e sahip olacak olan cihaz, Dual 12 MP, 1x Telephoto özelliğine sahip arka kamera hizmeti sunacak. Ayrıca, AF sensörün bulunduğu arka kamera, 1x geniş açıya sahip olacak. f/1.7 diyafram açıklığında 8 MP ön kameranın olacağı Note 9, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak. 3300 mAh bataryadan güç alması beklenen akıllı telefonun, bünyesinde, parmak izi okuyucu ve iris tarayıcı olacağı düşünülüyor. Hızlı şarj, kablosuz şarj ve yeni S tipi kalemle gelecek olan cihazın, lila, gece siyahı, mercan mavisi ve titanyum grisi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. 

    Etiketler: galaxy note 9 , samsung , yeni s kalem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri