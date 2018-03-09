Galaxy Note 9'un özellikleri işte böyle olacak!

Samsung'un, bu yılın ikinci yarısında tanıtması beklenen Galaxy Note 9 modelinin benchmark test sonuçları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihazın teknik özellikleri sızdı. Yeni çıkan detaylara göre Note 9, 6.3 inç büyüklüğünde 2960x1440 piksel çözünürlük sunan Super AMOLED ekrana sahip olacak. İşlemci olarak da Galaxy S9 ve S9 Plus'ta olduğu gibi ya Exynos 9810 ya da Snapdragon 845 kullanılacak.

6 GB RAM'e sahip olacak olan cihaz, Dual 12 MP, 1x Telephoto özelliğine sahip arka kamera hizmeti sunacak. Ayrıca, AF sensörün bulunduğu arka kamera, 1x geniş açıya sahip olacak. f/1.7 diyafram açıklığında 8 MP ön kameranın olacağı Note 9, Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak. 3300 mAh bataryadan güç alması beklenen akıllı telefonun, bünyesinde, parmak izi okuyucu ve iris tarayıcı olacağı düşünülüyor. Hızlı şarj, kablosuz şarj ve yeni S tipi kalemle gelecek olan cihazın, lila, gece siyahı, mercan mavisi ve titanyum grisi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.