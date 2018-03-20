Galaxy Note 9'la ilgili sürpriz gelişme

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy Sote 9'un piyasaya sürülmesine hala bir kaç ay var, ancak şirket tarafından yapılan ticari marka başvurusu, telefonu gerçekliğe bir adım daha yaklaştırdı. Galaxy Club'a göre Samsung, 12 Mart'ta Note 9 isminin ticari marka haklarını satın aldı. Telefonun en erken Ağustos ayında geleceği tahmin ediliyor, ancak şirketin bu aşamada olması, cihazın piyasa için kolları sıvadığı anlamına geliyor.





Eğer Samsung Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus ile ikna olmadıysanız, Note 9'u beklemek için bir çok sebebiniz var. İlk olarak, marka telefonun bir S Pen ile geleceğinin sözünü verdi. Yani dijital ortamda telefonlarıyla yazmak ve çizmek isteyenler Note 9'a bayılacak. Note 9 ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olmayabilir, ama buna karşılık olarak Samsung'un yüz tarama sistemini geliştirmesi bekleniyor. Dj Koh'un açıklamasına göre Note 9 ile birlikte Bixby 2.0 duyurulacak, yani telefonun yapay zeka bakımından da en iyiler arasında olacağı kesin.

Dış görünüm ve tasarım olarak çok büyük bir değişiklik beklenmiyor, ancak telefon Note 8'in 3,300mAh pilinden daha iyi bir pile sahip olacak ve Android P'yi destekleyecek.



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