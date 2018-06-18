Galaxy Note 9'la birlikte gelen sıra dışı renk
Galaxy Note 9 söylentileriyle ilgilenenler için iyi bir haftayı geride bırakıyoruz. Not 9'un 4,000 mAh'lık bir bataryaya sahip olduğunu söyleyen bazı güvenilir bilgilere rastlamıştık, şimdi ise Galaxy Note 9'a eşlik edebilecek renk seçenekleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
AllAboutSamsung'a göre Galaxy Note 9 mavi, kahverengi, siyah, lavanta ve gri renklerde piyasaya çıkabilir. Web sitesi ayrıca bu renklerin neye benzeyebileceğini gösteren birkaç konsept imajı da oluşturdu. Bazı kaynaklara göre de en az mor, siyah ve mavinin ekleneceğini söyleyebiliriz.
AllAboutSamsung, Samsung'un mevcut cihazlarda nasıl göründüğüne göre bazı renklere küçük ayarlamalar yaptığını söylüyor. Örneğin Mor, Galaxy S9'daki Lila Mor gölgesinden biraz daha hafif - belki de Samsung Galaxy A6 için olan Lavanta seçeneği gibi olabilir. Gri versiyonu, hafif mavimsi metal çerçeveli Titanium Gri Galaxy S9'dan biraz daha karanlık. Mavi versiyonun altın bir çerçeveye sahip olacağı bildirildi ve gölgesi mavi Galaxy Note 7 ve Galaxy Note 8 arasında bir yere düşecek. Bu arada siyah Note 9'un, Galaxy S8'de, Galaxy S9'da ve Galaxy Note 8'de gördüğümüzle aynı olduğu söyleniyor.
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