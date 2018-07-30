Galaxy Note 9'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung'un önümüzdeki günler tanıtacağı yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Çarşamba günü Galaxy Note 9 sızıntıları adına oldukça sakin bir gündü ama devamında gelen 24 saat, Samsung'un yeni üst seviye telefonu için pek çok açıklamayı içeriyordu. Şu ana kadar söylentileri olan bazı Galaxy Note 9 özellikleri için Samsung'dan da doğrulamalar yapıldı. Daha önce sızan görüntüler ile farklı S Pen renklerine bakma imkanı yakalamıştık ve şimdi de aynı kaynak, resmi Galaxy Note 9 kılıfları ve kutularının çeşitli görüntülerini yayımladı.
Bu görüntüler Note 9 için sunulacak her resmi kılıfı içermiyor ancak Koruyucu Silikon Kılıf, Net Görüntü Kılıfı, LED Görüntü Kılıfı ve Silikon Kılıf'ı (Protective Silicone Cover, Clear View Cover, LED View Cover, Silicone Cover) görebiliyoruz. Koruyucu Silikon Kılıf, Note 9'un IP68 sertifikasını askeri-sınıf korumaya yükseltecek ve Infinity ekran üzerinde videoları izlemek için cihazı ayakta tutabilen bir ayağa sahip olacak.
Geri kalanların ise oldukça standart kılıflar oldukları söylenebilir. Ayrıca Samsung'un geçtiğimiz sene tanıttığı Alcantara kılıfına benzer bir ürün sunulması da bekleniyor. Tabi ki üçüncü parti üreticilerin de muhtemelen Samsung'unkilerden daha ucuz olan seçenekler sunacaklarına da neredeyse kesin olarak bakılabilir.
Ayrıca bu görüntülerde Galaxy Note 9'un ilk olarak yayımlanacağı renkler de yeniden gösteriliyor: Mavi, kahverengi, siyah ve mor. Kayverengi, Samsung'un üst seviye serisine yeni eklenen renk olsa da, parlak sarı renkli S Pen'i ile mavi renkli sürümün daha fazla çekeceği muhtemel. Telefonun gri bir sürümü de (gri Note 8'den daha koyu renkli olması bekleniyor) beklenen sürümler arasında ancak henüz bu beşinci renk için henüz net bir ipucu ortaya çıkmış değil...
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