Galaxy Note 9'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
30.07.2018 - 07:56, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

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Galaxy Note 9'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Samsung'un önümüzdeki günler tanıtacağı yeni amiral telefonu Galaxy Note 9'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çarşamba günü Galaxy Note 9 sızıntıları adına oldukça sakin bir gündü ama devamında gelen 24 saat, Samsung'un yeni üst seviye telefonu için pek çok açıklamayı içeriyordu. Şu ana kadar söylentileri olan bazı Galaxy Note 9 özellikleri için Samsung'dan da doğrulamalar yapıldı. Daha önce sızan görüntüler ile farklı S Pen renklerine bakma imkanı yakalamıştık ve şimdi de aynı kaynak, resmi Galaxy Note 9 kılıfları ve kutularının çeşitli görüntülerini yayımladı.

Bu görüntüler Note 9 için sunulacak her resmi kılıfı içermiyor ancak Koruyucu Silikon Kılıf, Net Görüntü Kılıfı, LED Görüntü Kılıfı ve Silikon Kılıf'ı (Protective Silicone Cover, Clear View Cover, LED View Cover, Silicone Cover) görebiliyoruz. Koruyucu Silikon Kılıf, Note 9'un IP68 sertifikasını askeri-sınıf korumaya yükseltecek ve Infinity ekran üzerinde videoları izlemek için cihazı ayakta tutabilen bir ayağa sahip olacak.

Galaxy Note 9a ait yeni görüntüler ortaya çıktı


Geri kalanların ise oldukça standart kılıflar oldukları söylenebilir. Ayrıca Samsung'un geçtiğimiz sene tanıttığı Alcantara kılıfına benzer bir ürün sunulması da bekleniyor. Tabi ki üçüncü parti üreticilerin de muhtemelen Samsung'unkilerden daha ucuz olan seçenekler sunacaklarına da neredeyse kesin olarak bakılabilir.

Galaxy Note 9a ait yeni görüntüler ortaya çıktı


Ayrıca bu görüntülerde Galaxy Note 9'un ilk olarak yayımlanacağı renkler de yeniden gösteriliyor: Mavi, kahverengi, siyah ve mor. Kayverengi, Samsung'un üst seviye serisine yeni eklenen renk olsa da, parlak sarı renkli S Pen'i ile mavi renkli sürümün daha fazla çekeceği muhtemel. Telefonun gri bir sürümü de (gri Note 8'den daha koyu renkli olması bekleniyor) beklenen sürümler arasında ancak henüz bu beşinci renk için henüz net bir ipucu ortaya çıkmış değil...

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