Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması
Samsung'un uzun zamandır beklenen telefonu Galaxy Note 9, dün itibariyle kullanıcılara tanıtıldı. Note 8'in yerini alacak olan yeni model, uzunca bir süredir ilgiyle bekleniyor. Peki, iki amiral telefonun ne gibi farkları var?
- Ekran büyüklüğünde Galaxy Note 9 önde! Yeni telefonun ekranı 6.4 inç ve yüzde 83.4 ekrana- kasa oranındayken, Galaxy Note 8; 6.3 inç ve yüzde 83.2 ekrana- kasa oranına sahip.
Sol Galaxy Note 9, sağ Galaxy Note 8,
- Kasa boyutlarında ise; Galaxy Note 9, 161.9 x 76.4 x 8.8 mm iken, Galaxy Note 8, 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında. Yani Note 8'in daha iri olduğu söylenebilir.
- Kamera özelliklerine bakıldığında ise, 12 MP çözünürlüklü, 52 mm lensli kamerası, yine 12 MP çözünürlüklü ikinci kamerası ve 8 MP'lik ön kamerasıyla Note 9 ve 12 MP iki adet kamerası ve 8 MP'lik ön kamerasıyla Note 8 kıyaslamasında, Galaxy Note 9 öne çıkıyor.
- Performans kıyaslamasında, Galaxy Note 9'un Avrupa ve Amerika'da özelliklerinin değişkenlik gösterdiği göze çarpıyor. Cihaz iki kıtada da, Note 8'den daha iyi performans değerlerine sahip.
- Fiyat karşılaştırmasında da tahmin edileceği üzere Galaxy Note 9 önde. Note 8; 5,499 TL iken, Note 9; 6,499 TL fiyat etiketine sahip.
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