Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
10.08.2018 - 17:23, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması

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Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması

Samsung'un uzun zamandır beklenen telefonu Galaxy Note 9, dün itibariyle kullanıcılara tanıtıldı. Note 8'in yerini alacak olan yeni model, uzunca bir süredir ilgiyle bekleniyor. Peki, iki amiral telefonun ne gibi farkları var?

  • Ekran büyüklüğünde Galaxy Note 9 önde! Yeni telefonun ekranı 6.4 inç ve yüzde 83.4 ekrana- kasa oranındayken, Galaxy Note 8; 6.3 inç ve yüzde 83.2 ekrana- kasa oranına sahip.

Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması

Sol Galaxy Note 9, sağ Galaxy Note 8,

  • Kasa boyutlarında ise; Galaxy Note 9, 161.9 x 76.4 x 8.8 mm iken, Galaxy Note 8, 162.5 x 74.8 x 8.6 mm boyutlarında. Yani Note 8'in daha iri olduğu söylenebilir.
  • Kamera özelliklerine bakıldığında ise, 12 MP çözünürlüklü, 52 mm lensli kamerası, yine 12 MP çözünürlüklü ikinci kamerası ve 8 MP'lik ön kamerasıyla Note 9 ve 12 MP iki adet kamerası ve 8 MP'lik ön kamerasıyla Note 8 kıyaslamasında, Galaxy Note 9 öne çıkıyor.

Galaxy Note 9 ve Note 8 karşılaştırması

  • Performans kıyaslamasında, Galaxy Note 9'un Avrupa ve Amerika'da özelliklerinin değişkenlik gösterdiği göze çarpıyor. Cihaz iki kıtada da, Note 8'den daha iyi performans değerlerine sahip.
  • Fiyat karşılaştırmasında da tahmin edileceği üzere Galaxy Note 9 önde. Note 8; 5,499 TL iken, Note 9; 6,499 TL fiyat etiketine sahip.
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