Galaxy Note 9 resmen ortaya çıktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.07.2018 - 07:17, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9 resmen ortaya çıktı!

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Galaxy Note 9 resmen ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Note 9; arka yüzeyi, kameraları ve parmak izi sensörüyle tam anlamıyla göründü.

Samsung Galaxy Note 9 tanıtımına çok az bir süre kala yeni amiral hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bunlardan sonra olarak dün, Note 9'un satış tarihi ortaya çıkmıştı hatırlarsanız. Bu defa da Note 9 bir fotoğrafta kendini gösterdi.

Galaxy Note 9'un kutusu olduğu iddia edilen bu fotoğrafta, telefonun fiziksel detayları açıkça görünüyor. Arka tarafta yatay bir kamera düzeninin bulunduğu telefon, bu alanın altında ise yine parmak izi okuyucuya yer veriyor. Samsung'un parmak izi sensörünün yerleşimi konusunda daha Galaxy S8, Galaxy Note 8 ve Galaxy S9 akıllı telefonlarıyla fazlasıyla eleştirildiğine şahit olmuştuk. Bunun sebebi ise, sensörü kullanmak isterken, parmağınızla istemeden kamerayı kirletmeniz. Bakalım benzer sorun Note 9'da da tekrarlanacak mı...

Galaxy Note 9 resmen ortaya çıktı

Öte yandan parmak izi sensörünün arka yüzde görünmesi, ekrana entegre sensörün başka bir bahara kaldığının da göstergesi pek tabii.

Note 9'un altına baktığımızda ise burada da hoparlör mazgalını, USB-C portunu ve 3.5 mm kulaklık girişinin yer aldığını görüyoruz. Burada sol taraftaki boşluk ise, S Pen yuvası.

Galaxy Note 9'un teknik detayları ise oldukça güçlü olacak. Telefonda 6.4 inç büyüklüğünde bir ekranın bulunması beklenirken, işlemci olarak da Snapdragon 845 ve Exynos 9810 Octa taşıyacağı öngörülüyor. Muhtemelen 6 GB RAM ve 8 GB RAM kapasitesi seçenekleriyle gelecek olan Note 9, yine 4000 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi olabilir. Ayrıca Note 9'un 512 GB gibi dev bir depolama alanı sunacağı da konuşuluyor. Tüm bunların hepsini Samsung'un 9 Ağustos'ta New York'ta düzenleyeceği Samsung Unpacked etkinliğinde göreceğiz.

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