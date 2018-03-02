Galaxy Note 9 nasıl olacak? İşte internete sızan ilk bilgiler

Galaxy S9 tanıtıldığına göre artık bir sonraki Galaxy Note'tan gelecek sızıntıların hızlanmasını bekleyebiliriz. Bir hız testi sitesinde görünen Galaxy Note 9, telefonda zaten olmasını beklediğimiz birkaç işlevin ipucunu verdi.

SM-N960U model adıyla görünen cihaz, ismindeki "U" harfiyle ABD'ye özel bir model olduğunun işaretini veriyor. Yani telefonda kullanılan işlemci Exynos değil, muhtemelen Snapdragon 845. Bu hız testi raporuna göre telefon, 18,5:9 ekran oranını kullanıyor ve Android Oreo ile çalışıyor. Telefonun Infinity Display ekranla gelecek olması şaşırtıcı bir durum değil, çünkü bu ekranı Galaxy S9'da da görüyoruz.







Test edilen cihaz Android 8.0 Oreo ile çalışıyor görünse de, yılın ikinci yarısında çıktığında Android 8.1 ile gelebilir. Rapor, Note 9'un diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak Galaxy S9'dan gelen sızıntıların sayısına bakarsak, yakın bir gelecekte sayısız sızıntının yaşanmasını bekleyebiliriz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: İŞTE SAMSUNG'UN GALAXY S9 DUVAR KAĞITLARI