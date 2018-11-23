Galaxy Note 9 için kamera güncellemesi geliyor!
Samsung, amiral telefonu Galaxy Note 9 için yeni kamera güncellemesi yayınlamak üzere. Peki bu güncelleme neyi değiştirecek?
Galaxy Note 9'lara önemli bir kamera güncellemesi gelmek üzere. Henüz yayınlanacak olan güncellemenin test aşamasında olduğunu belirten Samsung'tan bir yetkili, kamera uygulamasında yaşanılan donmaların tamamen tarihe karışacağını belirtti.
Böylece kullanıcılar video çekerken kayda geç başlama gibi kamera sorunları ile artık karşılaşmayacaklar. Fakat şunu da belirtmemiz gerekiyor ki söz konusu sorun sadece Snapdragon 845 işlemcili Galaxy Note 9 modellerinde yaşanıyor.
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