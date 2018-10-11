Galaxy Note 9 için en iyi kılıf hangisi?
Samsung'un amiral telefonu Galaxy Note 9'u satın aldınız; ancak telefonu elinize aldığınızda göreceksiniz ki bir kılıf şart! Cihazın arka cam yüzeyi gerçekten de elden kayıp düşecek hissi veriyor ve kılıf kullanımını her şekilde zorunlu kılıyor. Bu kapsamda iPhone X için de kılıf üreten Spigen, Galaxy Note 9 kılıf çözümleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Spigen'in tasarladığı Galaxy Note 9 kılıfları geniş bir yelpazede; bu nedenle kullanıcılar kendi zevklerine göre kılıf seçme şansına sahip. Örneğin Spigen Liquid Crystal Glitter isimli Note 9 kılıfına bakalım. Galaxy Note 9'a ilave ağırlık kazandırmadan, telefonun orijinal görünümünü kristal netliğinde koruyabiliyorsunuz. Yükseltilmiş kenarları dışında çift lensli kameraları çevrelemesi de dikkat çekici. Ve tabii parmak izi sensörüne kolay erişim sağlanabilmesi de önemli.
Spigen Rugged Armor ise bir diğer kılıf çözümü. Mat kaplama, Note 9'un kavramasını önemli ölçüde iyileştiriyor ve ince karbon fiber aksamlar, kasaya şık bir görünüm katıyor. Hafif tasarımın yanında kablosuz şarj ile de sorunsuz çalışabiliyor.
Spigen Slim Armor'a gelince...
Slim Armor ince yapıda, hem de TPU ve polikarbon malzeme ile yeterince yüksek koruma sağlıyor. Entegre kickstand burada da var. Yuvarlatılmış köşeler hem cihazınızın orijinal dizaynını bozmuyor, hem de en yüksek kavramayı sağlıyor.
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