Galaxy Note 9 hangi özelliklerle geliyor?
Samsung'un bu yaz satışa çıkarması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 9 hangi özelliklerle geliyor? Beklenen fiyatı ne olacak?
Galaxy Note 9 hakkında en konuşulan noktalardan biri sunacağı depolama alanı olmuş durumda. Sektör içinden yapılan bir sızıntıya göre, cihazın depolama alanı ve RAM miktarı resmen tavan yapacak.
Note 9’da bunu ikiye katlayan teknoloji devinin, 512GB depolama alanı sunacağı belirtiliyor. Belirli bölgelerde satışa sunulacak olan bu özel versiyon, 8 GB RAM’e sahip olacak.
Standart model ise 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelecek. Bu yüksek kapasiteli versiyon hakkında henüz somut bir detay ortaya çıkmadığı için, hangi bölgelerde satışa sunulacağı ve fiyatı hakkında konuşmak şu anda mümkün değil.
Tasarım noktasında bizleri bekleyen çok büyük bir değişiklik görünmediğinibaşta söyleyelim. Uzun süredir merakla beklenen ekrandan parmak izi okuma özelliği başka bahara kalınca, telefonun bizi heyecanlandırma ihtimali de azalmış durumda.
Etkileyici performans, bol güç, şık tasarım, muhteşem Super AMOLED ekran ve Samsung’un Galaxy Note telefonlarında kullandığı tüm stil özellikleri Note 9’da yer alacak.
Bu kez ekran tarafında oranın biraz daha geliştirileceğini, böylece 6.4 inçlik bir Super AMOLED ekranın bizi karşılayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında tasarım tarafında telefon boyutlarının neredeyse aynı kalacağını düşünüyoruz.
Note 9 ekranı 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunacakken, 514 ppi piksel sıklığısağlayacak. Telefon ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunurken, HDR10 gibi teknolojiler de sunulmaya devam edecek.
Telefonun kasası alüminyum çerçeveye sahip olacakken, tıpkı ekranda olduğu gibi, Corning Gorilla Glass 5 ile tam koruma sağlanacak. Diğer bir taraftan sağlanan IP68 sertifikası sayesinde, Samsung Note 9 suya ve toza karşı maksimum koruma sağlayacak. shiftdelete
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