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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
29.05.2018 - 06:48, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9 hangi özelliklerle geliyor?

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Galaxy Note 9 hangi özelliklerle geliyor?

Samsung'un bu yaz satışa çıkarması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 9 hangi özelliklerle geliyor? Beklenen fiyatı ne olacak?

Galaxy Note 9 hakkında en konuşulan noktalardan biri sunacağı depolama alanı olmuş durumda. Sektör içinden yapılan bir sızıntıya göre, cihazın depolama alanı ve RAM miktarı resmen tavan yapacak.

Note 9’da bunu ikiye katlayan teknoloji devinin, 512GB depolama alanı sunacağı belirtiliyor. Belirli bölgelerde satışa sunulacak olan bu özel versiyon, 8 GB RAM’e sahip olacak.

Standart model ise 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelecek. Bu yüksek kapasiteli versiyon hakkında henüz somut bir detay ortaya çıkmadığı için, hangi bölgelerde satışa sunulacağı ve fiyatı hakkında konuşmak şu anda mümkün değil. 

Tasarım noktasında bizleri bekleyen çok büyük bir değişiklik görünmediğinibaşta söyleyelim. Uzun süredir merakla beklenen ekrandan parmak izi okuma özelliği başka bahara kalınca, telefonun bizi heyecanlandırma ihtimali de azalmış durumda.

Galaxy Note 9 hangi özelliklerle geliyor

Etkileyici performans, bol güç, şık tasarım, muhteşem Super AMOLED ekran ve Samsung’un Galaxy Note telefonlarında kullandığı tüm stil özellikleri Note 9’da yer alacak.

Bu kez ekran tarafında oranın biraz daha geliştirileceğini, böylece 6.4 inçlik bir Super AMOLED ekranın bizi karşılayacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında tasarım tarafında telefon boyutlarının neredeyse aynı kalacağını düşünüyoruz.

Note 9 ekranı 1440 x 2960 piksel çözünürlük sunacakken, 514 ppi piksel sıklığısağlayacak. Telefon ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunurken, HDR10 gibi teknolojiler de sunulmaya devam edecek.

Telefonun kasası alüminyum çerçeveye sahip olacakken, tıpkı ekranda olduğu gibi, Corning Gorilla Glass 5 ile tam koruma sağlanacak. Diğer bir taraftan sağlanan IP68 sertifikası sayesinde, Samsung Note 9 suya ve toza karşı maksimum koruma sağlayacak. shiftdelete

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