Galaxy Note 9 fiyatıyla cepleri fena yakacak!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
26.07.2018 - 08:06, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9 fiyatıyla cepleri fena yakacak!

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Galaxy Note 9 fiyatıyla cepleri fena yakacak!

Samsung Galaxy Note 9, 512 GB'lık depolama alanına sahip modeli ile akıllı telefonlar arasında en pahalısı olabilir.

Samsung Galaxy Note 9 lansmanını bekliyor ve bu telefonu satın almayı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak elbette Galaxy Note 9 ucuz bir akıllı telefon olmayacak. Hatta öyle ki, gelen bilgilere göre Galaxy Note 9'un 512 GB'lık seçeneği, en pahalı akıllı telefonlardan biri olacak.

Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, son gönderisinde Galaxy Note 9'a değindi ve bu modelin en pahalı akıllı telefonlardan biri olacağını bildirdi. Quandt'a göre Samsung Galaxy Note 9 1250 Euro ve 1050 Euro fiyatlarla gelecek. Galaxy Note 9'un 512 GB'lık modelinin 1250 Euro fiyatla satışa çıkacağını söyleyen Quandt, 128 GB'lık modelin de 1050 Euro fiyatla satılacağını düşünüyor. Böylece Note 9'un her iki versiyonu da 1000 Euro fiyatla gelen iPhone X'ten pahalı olacak.

Elbette bu fiyattan daha pahalı akıllı telefon modelleri dünyada mevcut. Ancak bunların mücevherlerle özelleştirilmiş tasarıma sahip olduklarını belirtmek gerek.

Ayrıca Galaxy Note 9'un 512 GB'lık modelinin siyah ve mavi renklerle Avrupa pazarında bulunacağını söyleyen Roland Quandt, 128 GB'lık modelinin de siyah, mavi ve mor renklerle geleceğine inanıyor. Twitter'dan sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, bugüne kadar çok sayıda doğru bilgiyi sızdırmayı başarmıştı. Bakalım bu sızıntısıyla da başarılı olacak mı? Hepsini ve daha fazlasını 9 Ağustos'ta öğreneceğiz.

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