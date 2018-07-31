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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
31.07.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Galaxy Note 9 beraberinde bakın hangi sürprizle geliyor?

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Galaxy Note 9 beraberinde bakın hangi sürprizle geliyor?

Şimdiye kadar birçok sızıntı ve söylenti, Samsung Galaxy Note 9'un birçok yenilik getiren bir S Pen ile geleceği yönündeydi. Samsung, her yeni Note telefonu ile S Pen'i de güncelliyor ancak dokuzuncu nesil S Pen'in Bluetooth bağlantısına sahip olacağı yönündeki söylentiler beklentileri farklı bir seviyeye yükseltti. Şimdi ise Galaxy Note 9 ile gelecek yeni S Pen'in fotoğrafı sızdırıldı.

Şimdiye kadar birçok bilgisayar çizimi internette dolaşan kalem şimdi ise Galaxy Note 8'e ait bir S Pen ile yan yana görüntülendi. Selefinden daha keskin hatlara sahip olduğu göze çarpan kalemin en önemli özelliği ise, ilk kez iki farklı renk tonunu bir arada taşıyacak bir versiyona da sahip olması. "Coral Blue" (Mercan Mavisi) versiyonu Note 9'un gövdesinin tam zıttı olan sarı renkte. Kalemin üst kısmı ise telefonun çerçevesi ile uyum sağlaması için mavi renkte imal edilmiş.

Dokuzuncu nesil S Pen'in Bluetooth desteğine sahip olması bekleniyor. Bu ise, daha önceki hiçbir S Pen'de görülmemiş özelliklerin yeni nesilde karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Örneğin, yeni S Pen müzik ve video gibi medya oynatıcı kontrollerini uzaktan kumanda edebilir, bir selfie çekme butonu görevi görebilir ve hatta bir oyun kumandası rolünü üstlenerek mobil oyun deneyimine farklı bir boyut getirebilir.

Samsung, Galaxy Note'u 9 Ağustos tarihinde tanıtacak. En yeni nesil Note'un fiyatı ise tanıtım etkinliğinde belli olacak ancak son sızıntılar Note 9'un en az 900 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca Samsung'un muhtemel 512GB'lık bir Note 9 modeline ise 1200 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat biçeceğini belirtiliyor, zira bu dev dahili depolama alanı henüz yaygın bir şey değil.

Galaxy Note 9 beraberinde bakın hangi sürprizle geliyor


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