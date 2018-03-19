Galaxy Note 8'e Android 8 Oreo güncellemesi geldi!

Güncellemenin çoğu zaman olduğu gibi gecikmesi birçok kullanıcının canını sıksa da, sonunda beklenen gün gelmiş gibi görünüyor. Oreo güncellemesin Galaxy S8'e getirdikleriyle Note 8'e getirdikleri arasında bir fark yok. S Pen işlevlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı söyleniyor, ancak bunu güncellenmiş bir Note 8'i denediğimizde göreceğiz.





Dağıtılan güncellemenin N950FXXU3CRC1 firmware sürüm koduyla geldiği ve Mart 2018 güvenlik yamasını içerdiği söyleniyor. Fransa'da yaşıyorsanız ve kilitsiz bir Galaxy Note 8'iniz varsa, Ayarlar > Güvenlik güncelleştirmeleri menüsü altından cihazınızı yeni sürüme yükseltebilirsiniz.