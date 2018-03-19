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    Galaxy Note 8'e Android 8 Oreo güncellemesi geldi!

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 06:53 | Son Güncelleme:

    Galaxy Note 8 sahiplerinin beklediği gün sonunda gelmiş gibi görünüyor. Sammobile'ın haberine göre Note 8'in Oreo güncellemesi, şu an Fransa'da dağıtılmaya başlandı.

    Güncellemenin çoğu zaman olduğu gibi gecikmesi birçok kullanıcının canını sıksa da, sonunda beklenen gün gelmiş gibi görünüyor. Oreo güncellemesin Galaxy S8'e getirdikleriyle Note 8'e getirdikleri arasında bir fark yok. S Pen işlevlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı söyleniyor, ancak bunu güncellenmiş bir Note 8'i denediğimizde göreceğiz.

    Galaxy Note 8e Android 8 Oreo güncellemesi geldi

    Dağıtılan güncellemenin N950FXXU3CRC1 firmware sürüm koduyla geldiği ve Mart 2018 güvenlik yamasını içerdiği söyleniyor. Fransa'da yaşıyorsanız ve kilitsiz bir Galaxy Note 8'iniz varsa, Ayarlar > Güvenlik güncelleştirmeleri menüsü altından cihazınızı yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

    Etiketler: samsung , galaxy note 8 , android 8 oreo , telefon
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