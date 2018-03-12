Galaxy Note 8 için Oreo güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

Galaxy Note 8'e gelmesi beklenen Oreo güncellemesinin tarihi henüz doğrulanmadı, ancak güncelleme Galaxy S8'e ulaştığından bunun an meselesi olduğu düşünülüyor. Bu sırada resmi bir Samsung sitesi, Note 8'in Oreo güncellemesi için bir tarih paylaştı. Buna göre güncelleme, bu ay gelebilir.

Samsung Türkiye'nin işlettiği web sitesi Güncelmiyiz, Samsung cihazlarına gelecek yazılım güncellemeleriyle ilgili detayları listeliyor. Bu sitede verilen bilgiye göre Galaxy Note 8'in Android 8.0 Oreo güncellemesi şu an test aşamasında ve güncellemenin 30 Mart'ta yayınlanması planlanıyor. Site, Oreo'nun Note 8'e ek olarak Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için de test edildiğini ve güncellemenin 13 Nisan'da yayınlanacağını söylüyor.

Galaxy A3, A5 ve A7 2017'nin ise Oreo'yu 25 Mayıs'ta alacağı söyleniyor. Son olarak 9,7 inç'lik Galaxy Tab S3'ün de 4 Mayıs'ta güncellenmesi muhtemel.

Bilgilerin kaynağı gerçek olsa da Samsung'un güncelleme yayınlama işinde gecikmeler yaşanabildiğini biliyoruz. Bu yüzden bu tarihlere kesin gözle bakmamakta fayda var.



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