Galaxy Note 8 için çok önemli güncelleme
Samsung'un 2017 yılında duyurduğu telefonu Galaxy Note 8 için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu güncellemeyi telefonunuza indirmenizle birlikte bakın yeni nelerle karşılaşacaksınız?
Samsung'un iki yıl önce tanıttığı ve büyük ses getiren amiral telefonu Galaxy Note 8, güncellenmeye devam ediyor. Bu kez gelen güncelleme ile birlikte Samsung, daha çok güvenlik sorunlarını ortadan kaldırıyor. 182 MB boyutunda olan güncellemeyi Ayarlar'dan indirebilirsiniz.
Güncelleme sonrası Samsung yazılımlarında tespit edilen güvenlik açıklarına ek olarak, Android işletim sistemindeki üç kritik açık giderildi.
Bunlar dışında hata düzeltmelerine ve iyileştirmelere ev sahipliği yapan güncellemenin notlarında herhangi bir detaya yer verilmiyor.
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