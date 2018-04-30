Galaxy Note 7 FE'ye Android Oreo geldi! İndirin...
Samsung'un olaylı geçen telefonu Galaxy Note 7'nin piyasadan çekilmesinin ardından, yapılan iyileştirmelerle Galaxy Note 7 FE adında tanıtılan model için Android 8.0 Oreo güncellemesi geldi.
Samsung, tanıttığı Galaxy Note 7 modeliyle bütün tepkileri üstüne toplamıştı. Çünkü şirketin ürettiği bu modelde patlama gibi büyük bir sorun yaşanmıştı. Bunun üzerine şirket, batarya iyileştirmelerinin yapıldığı Galaxy Note 7 FE (Fan Edition) modelini tanıttı. Şirket, bu model için Android 8.0 Oreo güncellemesini yayınladı.
Samsung'un bu model için yayınladığı güncellemenin içeriği Galaxy A7 (2017) modeli için yayınlanan güncellemeyle aynı. Galaxy Note 7 FE için gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılara Samsung Experience 9.0 arayüzü ve Nisan ayı güvenlik yamaları sunuluyor. Ayrıca, klavye konusunda gidilen iyileştirmeler, 3D Touch kısayolu ve PIP özelliği de kullanıcılara sunulmuş durumda. Son olarak, Avrupa'daki kullanıcılar, Galaxy Note 7 FE için yayınlanan Android 8.0 Oreo'dan önümüzdeki yaz aylarında yararlanabilecek.
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