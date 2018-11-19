Galaxy Note 10'un en dikkat çeken özelliği dev ekranı olacak!
Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı amiral telefonu Galaxy Note 10'la ilgili yeni haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Galaxy Note 10'un dev ekranıyla konuşulacağı ve rakiplerinin arasından sıyrılmaya çalışacağı belirtiliyor.
Samsung Galaxy Note 10 6.66 inç bir ekrana sahip olacak. 6.4 inç Galaxy Note 9 ve 6.5 inç iPhone XS Max’e göre bir tık daha büyük olacak. Bununla birlikte 4K çözünürlüklü bir ekranla donatılması beklenen cihaz yeni yılda çok konuşulacak gibi gözüküyor.
“Da Vinci” kod adı ile test edilen cihazın, Quallcom’un Snapdragon 8150 işlemciyle sunulması bekleniyor. Arka tarafında da 3’lü kamera dizilimine sahip olması bekleniyor. Yeni A serisindeki 3’lü kamera dizilimine benzeyecek mi, yoksa farklı bir tasarımla mı gelecek bilemiyoruz.
Son sızıntılarla birlikte bizim de kafamıza takılan bir soruda bu ekranların büyümeye ne kadar daha devam edeceği.
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