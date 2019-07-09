Galaxy Note 10 ve Huawei P30 Pro benzerliği şaşkınlık yarattı
Samsung'un Ağustos ayı başlarında duyurması beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 10'un arka yüzününe ait sızan bir görüntü, cihazın Huawei P30 Pro ile olan benzerliğini ortaya koyuyor.
Samsung, Galaxy Note 10 lansmanı için gün sayıyor. Şirket, geçen yıl olduğu gibi yine New York'ta dev bir etkinlik düzenleyecek; ancak bu kez şirketten gelen bilgilere göre Türkiye'den bir gazeteci New York'taki etkinliğe davet edilmeyecek. Cihazın çıkışına günler kala yeni görüntüler internete sızarken, yayınlanan son görüntü şaşkınlık yarattı. Galaxy Note 10'un arka yüzüne bakıldığında Huawei P30 Pro'yu düşünmemek pek mümkün değil.
Galaxy Note 10'un tek bir model olarak gelmeyeceği, Galaxy Note 10 Plus veya Galaxy Note 10 Pro adında bir üst modeli de beraberinde getireceği konuşulurken, cihaz bugüne kadar Samsung'un satışa sunacağı en yüksek donanımlı telefon olacak.
GALAXY NOTE 10 NASIL OLACAK?
Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.
Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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