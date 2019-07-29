Galaxy Note 10 Samsung'un internet sitesinde yayınlandı!
Samsung'un önümüzdeki günler resmi duyurusunu yapacağı yeni akıllı telefonu Galaxy Note 10 için geri sayım sürerken, şirketin resmi internet sitesinde cihazın adı da kendi de ortaya çıktı. Peki Galaxy Note 10 hangi özelliklerle geliyor?
Samsung Galaxy Note 10 Plus, şirketin resmi internet sitesinde yayınlandı. Samsung'un Romanya, Slovakya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde yanlışlıkla paylaşıldığı anlaşılan görüntülere bakıldığında Galaxy Note 10 Plus'ın varlığı kesinleşmiş oluyor. Galaxy Note 10'un bir üst modeli olan Galaxy Note 10 Plus'ın çift SIM kart desteğine sahip olacağı da belli oldu; zira sızan görüntüde Hybrid SIM ifadesi gözlerden kaçacak gibi değil.
Galaxy Note 10 Plus'ın 256 GB ve 512 GB depolama kapasitesine sahip modelleri bulunuyor. Bunu da yine sızan bilgilerden anlıyoruz.
Peki Galaxy Note 10 serisi telefonlar nasıl olacak? Donanım özellikleri nasıl?
Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus. 6.3 inç'lik ekranıyla gelen Galaxy Note 10, 1080p ekran çözünürlüğünü destekliyor. Qualcomm'un Snapdragon 855 veya Exynos 9825 işlemcilerinden birini kullanan cihaz, satışa sunulduğu ülkeye göre ya Snapdragon'lu modelle çıkacak, ya da Exynos'lu sürüm raflardaki yerini alacak.
25W hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy Note 10, 3500 mAh bataryaya sahip. Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan Galaxy Note 10'un 12 MP ana kamerası, 12 MP telefoto kamera ve 16 MP geniş açılı kamerası bulunuyor. 168 gram ağırlığında olan cihazın ise iki modeli bulunacak. Galaxy Note 10, 8 GB RAM ve 256 GB depolama hafızasıyla gelecek.
Galaxy Note 10 Plus (veya Galaxy Note 10 Pro) ise Galaxy Note 10'un seviye olarak bir tık üstü bir telefon. 6.8 inç'lik ekranı ve 1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan cihaz, 4300 mAh bataryaya sahip. 45W hızlı şarj teknolojisini desteklemesinden dolayı oldukça kısa sürede şarj olabilen cihazın arka yüzünde Galaxy Note 10'dan farklı larak dört kamera bulunuyor: 12 MP ana kamera+12 MP telefoto kamera+16 MP geniş açılı kamera ve ToF sensörü...
198 gram ağırlığa sahip olan cihaz 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayla gelecek.
Gelelim fiyatlara... Galaxy Note 10'un 256 GB kapasiteli sürümü 999 eurodan satışa sunulacak. Galaxy Note 10 Plus söz konusu olduğunda ise 256 GB'lık modeli için kullanıcıların 1149 euroyu gözden çıkarması gerekecek.
Kutu içeriğinde AKG imzalı gürültü engelleme teknolojisine sahip kulaklıkla gelmesi beklenen Galaxy Note 10 serisi, siyah, kırmızı ve beyaz renklerde karşımızda olacak.
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