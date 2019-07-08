Galaxy Note 10 işte böyle görünüyor! Sayılı günler kaldı...
Samsung'un Ağustos ayında resmi duyurusunu yapması beklenen telefonu Galaxy Note 10 için geri sayım sürüyor. Şirket, henüz yeni cihazıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıysa da, yeni cihaza ait görüntüler internete sızmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy Note 10'un kulaklık girişinin bulunmadığını gözler önüne seren yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Galaxy Note 10'a ait yeni bir görüntü yayınlandı. Görüntüde cihazın 3.5 mm kulaklık girişine sahip olmadığı dikkat çekerken, USB-C arayüzü üzerinden kulaklığın bağlanacağı kesinlik kazanmış oldu. Ancak bu gelişme, Galaxy Note serisi için bir ilki ifade ediyor; zira bugüne dek çıkan hiçbir Galaxy Note serisinde standart kulaklık girişinin bulunmadığı görülmemişti.
GALAXY NOTE 10'UN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ
Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.
Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.
50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.
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