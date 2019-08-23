Galaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGalaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor
GeriTeknoloji Galaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.08.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Galaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral telefonları Galaxy Note 10 ile birlikte Galaxy Note 10 Plus'ı gün yüzüne çıkardı. Türkiye'de fiyatı hayli yüksek bulunan cihazlar, buna karşın donanımsal özellikleriyle de kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Diğer yandan Samsung, bu telefonlarla birlikte Microsoft'la da ortaklıklarını genişletiyor.

Samsung, Microsoft ile uzun vadeli stratejik ortaklığının bir aşaması olarak cihazlar, uygulamalar ve servisler arasında kesintisiz üretkenlik sağlayacak bir sonraki adımı açıkladı. Yeni Galaxy Note10’da sağlanan özel Microsoft entegrasyonları ile başlayan bu süreçte kullanıcılar artık akıllı telefonları ile kişisel bilgisayarları arasında kolayca geçiş yapabilecekler. Galaxy ve Windows platformlarının üstün özelliklerini bir araya getiren Samsung-Microsoft ortaklığının kapsamı genişlemeye devam ederek, bulut bilişim özelliği ve gelişmiş zekâdan yararlanarak 5G alanında pazara zengin ve kesintisiz bir mobil deneyimi sunacak. 

Tüketiciler, kişisel hayatlarında da,, iş hayatlarında da birden fazla cihaz kullanıyorlar ve bu yüzden cihazları arasında daha üst düzey ve kolay bir iletişime ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzde cihazlar arası iletişim bütünsellikten yoksun. Öyle ki bir kişisel bilgisayar üzerinde çalışan kullanıcı yaptığı işi bırakıp telefonuna bakmak, orada bir uygulamayı açarak bilgisayarlarına görüntü, video ya da dosya göndermek durumunda kalabiliyor. Oysa artık kullanıcılar içeriklerin otomatik olarak senkronize olduğu, böylece tek bir cihazda başlattıkları bir projeyi, kesintisiz bir şekilde diğer cihazda ele alabilecekleri bir dünya istiyorlar. 

Öncelikle mobil cihazda çalışan kullanıcıların, işgücünün önemli bir bölümünü oluşturduğu koşullarda daha kesintisiz bir iletişim talebi artıyor. Analiz şirketi CCS Insight’ın verilerine göre çalışanların yüzde 42’si mobil cihaz üzerinde günde üç saatten fazla zaman harcıyorlar ve bu oran Y kuşağı çalışanlarda daha da yükselerek yüzde 51’lere ulaşıyor. Samsung-Microsoft ortaklığının bu yeni aşaması kullanıcının her yerde birden fazla cihaz arasında daha senkronize bir deneyim yaşamalarına olanak sağlıyor. 

Galaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor

Samsung ile Microsoft bilgisayar kullanımını daha verimli ve daha güçlü kılmaya odaklanmış uzun soluklu bir ortaklığa sahipler. Samsung Galaxy Note10 ile başlayan bu yeni süreçte Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği en popüler verimlilik çözümlerinin Galaxy ürün ve servislerine kesintisiz entegrasyonu sağlanacak: 

Geliştirilmiş Outlook Deneyimi: 100 milyondan fazla cihazda tercih edilen mobil elektronik posta ve takvim çözümü olan Outlook tüketicilerin birbirlerine bağlanmalarını, organize olmalarını ve işlerini yapmalarını sağlıyor. Program, elektronik posta, takvim, adres defteri ve dosyaları tek bir uygulamada bir araya getirerek hem zaman kazandırıyor, hem de dikkatinizi en öncelikli konuya odaklamanızı mümkün kılıyor. Galaxy Note10 ise, iş yaşamı ve kişisel iletişiminizi geliştiren ve zaman yönetiminizi kolaylaştıran optimize ve entegre bir Outlook uygulaması içeriyor. Galaxy Note10’un geliştirilmiş S Pen’i elektronik postalarınız arasında gezinirken, takviminizdeki etkinliklere ve adres defterindeki kişilerinize bakarken kısa önizlemelere olanak tanıyor.

OneDrive Bulut Depolama: Bu yıl sonbahar aylarından itibaren Samsung Galeri’nin otomatik olarak Microsoft OneDrive hizmetleriyle senkronizasyonu mümkün olacak. Böylece kullanıcılar farklı cihazlardan fotoğraflarına ve videolarına erişim sağlayabilecekler ve en son ne zaman yedekleme yaptıkları konusunda endişe duymayacaklar.

Bilgisayar İle Akıllı Cihazlar Arasında Kesintisiz Akış: Windows bağlantısı Galaxy Note10’un Hızlı Panel’i içinde kurulu bulunuyor. Bu özellik sayesinde mesaj göndermek, bildirimleri yönetmek fotoğrafların senkronizasyonunu sağlamak ve telefonunuzu kullanıcıların PC’lerine yansıtmak çok kolay olacak. Bu servisherhangi bir Windows 10 PC’si ile bağlantıyı mümkün kılıyor ve kullanıcının Galaxy Note10 ile PC arasında fiziksel geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman kaybını önlüyor. 

Galaxy Note10 sayesinde, Samsung ile Microsoft şirketlere de verimliliklerini yükseltme olanağını sağlıyor. Bu ortaklık ticari kullanıcıların iş yerlerine uzaktan erişim olanaklarını daha da geliştiriyor ve eksiksiz bir Office uygulamaları seti sunuyor. 

Samsung, işbirliğine açık bir yaklaşımın kalite, güvenlik ve deneyimi önceleyen anlamlı inovasyonlar için yeni bir standart belirlediğine inanıyor. Bu yaklaşım teknolojik engellerin ortadan kaldırılması ve tüketiciler için yeni fırsatlar yaratılması açısından can alıcı öneme sahip. Samsung bu konudaki kararlılığını, diğer endüstri liderleriyle gerçekleştirdiği açık işbirlikleri alanındaki uzun geçmişiyle kanıtlamış durumda. Bulut bilişim ve gelişmiş zekâ alanında yeni ilerlemeler gerçekleştikçe ve ağ hızları yükseldikçe önümüzdeki yıllarda Samsung ile Microsoft arasındaki ortaklık daha da önem kazanacak. Samsung ile Microsoft birlikte yeni teknolojilere öncülük edecek ve kullanıcıların çalışma biçimlerinde dönüşümler gerçekleştirecekler.

Xiaomi'den renkli ekranlı akıllı bileklik: Mi Band 4Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışa sunduğu yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4'ü yakından inceledik. Daha fazla teknoloji kutusu videoları için youtube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?