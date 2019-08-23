Galaxy Note 10 ile birlikte Samsung ve Microsoft ortaklıklarını genişletiyor

Samsung, Microsoft ile uzun vadeli stratejik ortaklığının bir aşaması olarak cihazlar, uygulamalar ve servisler arasında kesintisiz üretkenlik sağlayacak bir sonraki adımı açıkladı. Yeni Galaxy Note10’da sağlanan özel Microsoft entegrasyonları ile başlayan bu süreçte kullanıcılar artık akıllı telefonları ile kişisel bilgisayarları arasında kolayca geçiş yapabilecekler. Galaxy ve Windows platformlarının üstün özelliklerini bir araya getiren Samsung-Microsoft ortaklığının kapsamı genişlemeye devam ederek, bulut bilişim özelliği ve gelişmiş zekâdan yararlanarak 5G alanında pazara zengin ve kesintisiz bir mobil deneyimi sunacak.

Tüketiciler, kişisel hayatlarında da,, iş hayatlarında da birden fazla cihaz kullanıyorlar ve bu yüzden cihazları arasında daha üst düzey ve kolay bir iletişime ihtiyaç duyuyorlar. Günümüzde cihazlar arası iletişim bütünsellikten yoksun. Öyle ki bir kişisel bilgisayar üzerinde çalışan kullanıcı yaptığı işi bırakıp telefonuna bakmak, orada bir uygulamayı açarak bilgisayarlarına görüntü, video ya da dosya göndermek durumunda kalabiliyor. Oysa artık kullanıcılar içeriklerin otomatik olarak senkronize olduğu, böylece tek bir cihazda başlattıkları bir projeyi, kesintisiz bir şekilde diğer cihazda ele alabilecekleri bir dünya istiyorlar.

Öncelikle mobil cihazda çalışan kullanıcıların, işgücünün önemli bir bölümünü oluşturduğu koşullarda daha kesintisiz bir iletişim talebi artıyor. Analiz şirketi CCS Insight’ın verilerine göre çalışanların yüzde 42’si mobil cihaz üzerinde günde üç saatten fazla zaman harcıyorlar ve bu oran Y kuşağı çalışanlarda daha da yükselerek yüzde 51’lere ulaşıyor. Samsung-Microsoft ortaklığının bu yeni aşaması kullanıcının her yerde birden fazla cihaz arasında daha senkronize bir deneyim yaşamalarına olanak sağlıyor.





Samsung ile Microsoft bilgisayar kullanımını daha verimli ve daha güçlü kılmaya odaklanmış uzun soluklu bir ortaklığa sahipler. Samsung Galaxy Note10 ile başlayan bu yeni süreçte Microsoft’un akıllı telefonlar için geliştirdiği en popüler verimlilik çözümlerinin Galaxy ürün ve servislerine kesintisiz entegrasyonu sağlanacak:

Geliştirilmiş Outlook Deneyimi: 100 milyondan fazla cihazda tercih edilen mobil elektronik posta ve takvim çözümü olan Outlook tüketicilerin birbirlerine bağlanmalarını, organize olmalarını ve işlerini yapmalarını sağlıyor. Program, elektronik posta, takvim, adres defteri ve dosyaları tek bir uygulamada bir araya getirerek hem zaman kazandırıyor, hem de dikkatinizi en öncelikli konuya odaklamanızı mümkün kılıyor. Galaxy Note10 ise, iş yaşamı ve kişisel iletişiminizi geliştiren ve zaman yönetiminizi kolaylaştıran optimize ve entegre bir Outlook uygulaması içeriyor. Galaxy Note10’un geliştirilmiş S Pen’i elektronik postalarınız arasında gezinirken, takviminizdeki etkinliklere ve adres defterindeki kişilerinize bakarken kısa önizlemelere olanak tanıyor.

OneDrive Bulut Depolama: Bu yıl sonbahar aylarından itibaren Samsung Galeri’nin otomatik olarak Microsoft OneDrive hizmetleriyle senkronizasyonu mümkün olacak. Böylece kullanıcılar farklı cihazlardan fotoğraflarına ve videolarına erişim sağlayabilecekler ve en son ne zaman yedekleme yaptıkları konusunda endişe duymayacaklar.

Bilgisayar İle Akıllı Cihazlar Arasında Kesintisiz Akış: Windows bağlantısı Galaxy Note10’un Hızlı Panel’i içinde kurulu bulunuyor. Bu özellik sayesinde mesaj göndermek, bildirimleri yönetmek fotoğrafların senkronizasyonunu sağlamak ve telefonunuzu kullanıcıların PC’lerine yansıtmak çok kolay olacak. Bu servisherhangi bir Windows 10 PC’si ile bağlantıyı mümkün kılıyor ve kullanıcının Galaxy Note10 ile PC arasında fiziksel geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak zaman kaybını önlüyor.

Galaxy Note10 sayesinde, Samsung ile Microsoft şirketlere de verimliliklerini yükseltme olanağını sağlıyor. Bu ortaklık ticari kullanıcıların iş yerlerine uzaktan erişim olanaklarını daha da geliştiriyor ve eksiksiz bir Office uygulamaları seti sunuyor.

Samsung, işbirliğine açık bir yaklaşımın kalite, güvenlik ve deneyimi önceleyen anlamlı inovasyonlar için yeni bir standart belirlediğine inanıyor. Bu yaklaşım teknolojik engellerin ortadan kaldırılması ve tüketiciler için yeni fırsatlar yaratılması açısından can alıcı öneme sahip. Samsung bu konudaki kararlılığını, diğer endüstri liderleriyle gerçekleştirdiği açık işbirlikleri alanındaki uzun geçmişiyle kanıtlamış durumda. Bulut bilişim ve gelişmiş zekâ alanında yeni ilerlemeler gerçekleştikçe ve ağ hızları yükseldikçe önümüzdeki yıllarda Samsung ile Microsoft arasındaki ortaklık daha da önem kazanacak. Samsung ile Microsoft birlikte yeni teknolojilere öncülük edecek ve kullanıcıların çalışma biçimlerinde dönüşümler gerçekleştirecekler.