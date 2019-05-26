Galaxy Note 10 dışında Samsung'tan bir sürpriz daha
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral telefonu Galaxy Note 10 için son hazırlıklarını yapıyor. Bu yaz aylarında tanıtılması beklenen telefon dışında şirketin bir sürprizi daha olabilir.
Samsung'un beklenen amiral telefonu Galaxy Note 10, şirketin bugüne kadar piyasaya çıkaracağı en iyi telefonu olacak. Henüz özellikleri netleşmese de ekran yapısından işlemcisine bazı özellikleri bugünden belli oldu bile. Tasarım tarafına baktığımızda Galaxy Note 9'a kıyasla daha kavisli bir ekran yapısına sahip olması beklenen cihaz, bu kapsamda görüntü itibariyle büyük farklar sunacak; ancak şirket bu konuda ser veriyor, sır vermiyor.
4500 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy Note 10'un ön yüzünde herhangi bir tuş bulunması beklenmezken, 5G teknolojisini de kullanacağı konuşuluyor. Ancak tüm modellerinde bu destek olmayacak; zira 5G teknolojisi henüz yaygınlaşmadığından özel bir sürümde kullanıcıların karşısında olacak.
Diğer yandan isabetli sızıntılarıyla tanınan @UniverseIce, Samsung'un 2019'un ikinci yarısında Note 10 ve Fold dışında bir telefonu satışa sunacağını söylüyor. Bu telefonun hangisi olduğuna dair bir işaret yok ancak dedikodulardan tahmin yürütmek mümkün.
"Yaratıcı" bir cihaz diye bahsedilse de Nisan'daki etkinlikte yeterince Galaxy A telefonu tanıtıldığından, bunun yeni bir Galaxy A telefonu olma ihtimali düşük. Galaxy A70'in 64MP kamerayla geleceğini duymuştuk, ancak "yaratıcı" bir telefonun yüksek megapikselden daha fazlasını sunmasını bekleriz.
Tweet'teki ipucu, yeni bir katlanan telefon hakkında olabilir. Samsung'un birkaç yeni katlanabilen telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak Galaxy Fold'da çıkan dayanıklılık sorunları, Samsung'u yeni bir katlanan telefon için acele etmekten alıkoyabilir.
Bahsedilen telefon, Galaxy Note 10 Pro veya bir başka büyük ekranlı telefon olabilir. Sızıntı "Note 10 değil" dese de "Note 10 Pro değil" demiyor ve Note 10 ile beraber bir Note 10 Pro'nun gelmesi bekleniyor. Tabi bu noktada yanılıyor da olabiliriz.
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