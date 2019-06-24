Galaxy Note 10 bekleyenler için kötü haber

Samsung'un Galaxy S10 serisi telefonlarının ardından satışa sunacağı en yeni ve iyi amiral telefonu olması beklenen Galaxy Note 10, pek çok yeni özelliği bir arada kullanıcısına sunacak. Net bir tarih henüz bilinmemekle birlikte şirketin Ağustos ayı başlarında yeni telefonunun duyurusunu yapması bekleniyor. Önce telefonda yer alacak muhtemel özelliklere göz atalım:

Galaxy Note 10, önceki modellere göre pek çok yeni özellikle gelecek. Cihazın en dikkat çeken yeniliklerinden biri tasarım tarafında olacak gibi görünüyor; zira şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Galaxy Note 10'un arka yüzünde dikey arka kamera ve delikli bir ekran bulunacak. Ön kameraya geldiğimizde ise bu kamera ekrandaki deliğin içerisine gömülü olacak. Ancak bu tasarımsal değişikliğin nasıl göründüğünü henüz bilmiyoruz.

Diğer yandan tek bir model Galaxy Note 10 da satışa sunulmayacak. İki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, yani telefon/tablet karışımı bir cihaz, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.

50 W hızlı şarj teknolojisiyle gelmesi beklenen Galaxy Note 10, tüm Samsung telefonlardan daha hızlı şarj olacak; öyle ki Galaxy S10 serisinde dahi 15 W'lık şarj teknolojisi kullanılıyor. Bu da 4500 mAh batarya kapasiteli Galaxy Note 10'un 35 dakikada yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabileceği anlamına geliyor.



GALAXY NOTE 10'DA BU ÖZELLİK YOK



Samsung, yeni telefonunda microSD kart girişine yer vermeyi düşünmüyor. Bunun yerine microSD kart slotu isteyen kullanıcıların bir üst model olan Galaxy Note 10 Pro'yu tercih etmesi gerekecek. Diğer bir deyişle Galaxy Note 10 modelinin hafızasını sonradan artırmak mümkün olmayacak.