Galaxy J2 sahnede! Özellikleri ve fiyatı açıklandı
Samsung, yeni giriş seviye akıllı telefonu olan Galaxy J2 (2018) modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle gelen Galaxy J2'nin (2018) özellikleri ve fiyatı...
Samsung'un daha yeni tanıttığı giriş seviye akıllı telefonu Galaxy J2 (2018) modelinin özelliklerine bakıldığında 5 inç. büyüklüğünde QHD çözünürlük sunan Super AMOLED panelin kullanıldığı bir ekrana sahip olduğu görülüyor. İşlemci noktasında ise Samsung, bu modelde Qualcomm Snapdragon 425'e yer vermiş.
2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanıyla kullanıcılarına hizmet sunacak olan telefonda microSD kart desteği de bulunuyor. 8 Megapiksel çözünürlükte arka kameraya ve 5 Megapiksel çözünürlük sunan ön kameraya sahip olan ürün, 2600 mAh bataryadan beslenecek. Kutudan ise Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle çıkacak. Siyah, altın ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek olan Galaxy J2 (2018), 500 TL fiyat etiketine sahip.
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