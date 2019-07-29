Galaxy Buds için yeni renk seçeneği geliyor
Samsung'un Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S10 serisi telefonlarıyla birlikte ilk kez Şubat ayında duyurduğu yeni nesil kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds, aradan geçen uzun bir sürenin ardından bu kez yeni renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısındaki yerini alacak.
Samsung’un AKG ile ortaklaşa geliştirdiği Galaxy Buds, tasarımını ele aldığımızda Gear IconX gibi önceki modeller ile benzer çizgiler taşıyor. İki adet birbirinden bağımsız kulaklığa sahip olan Galaxy Buds‘un kendisi 58 mAh bataryaya, kulaklıkların taşıma çantası ise 252 mAh bataryaya sahip. Kablosuz şarj olabilen bu kulaklıklar IPX2 sertifikası ter karşısında dayanıklı.
Bluetooth 5.0 kullanan kulaklıklar 58mAh bataryaya sahip ve altı saate kadar kullanım sunuyor. Çift pin ile bağlandığı özel kutusu 7 saat daha şarj imkânı sunabiliyor. Hızlı şarj ile 15 dakikada 1.7 saat daha pil kapasitesi sunuluyor.
GALAXY NOTE 10'A ÖZEL GALAXY BUDS
7 Ağustos'ta resmi duyurusu yapılacak olan Galaxy Note 10 ile uyumlu hale getirilmek istenen Galaxy Buds, yeni bir renk seçeneğiyle geliyor. Renk dışında hiçbir değişiklik yok gibi görünüyor. Kulaklıkların yanında ise gümüş renkte şarj kutusu var.
Galaxy Note 10'a uygun şekilde tasarlanan yeni Galaxy Buds'ın fiyatı 150 euro olarak belirlendi.
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