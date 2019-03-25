Galaxy A90 ile beraber Snapdragon 7150 geliyor!
Güney Kore'li şirket Samsung'un 10 Nisan'da düzenlenecek etkinlikle beraber görücüye çıkaracağı modeli Galaxy A90, Snapdragon 7150 adında yeni bir İşlemciyle geliyor.
Galaxy A serisine hız kesmeden yeni modeller eklemek isteyen Samsung, 10 Nisan'da gerçekleşecek A Galaxy Event adındaki etkinlikte Galaxy A90'ı sahneye çıkaracak. Merakla beklenen telefonun Snapdragon 7150 adında yeni bir işlemciyle beraber geleceği söyleniyor.
Özel bir lansmanla beraber yeni Galaxy A serisi telefonlarını ortaya çıkaracak olan şirketin bu bağlamda en güvendiği ürün ise hiç şüphesiz Galaxy A90 olacak. Galaxy A90'ı diğer telefonlardan ayıran en önemli özellik ise sürgülü kamerası. Cihazın kamerası istendiğinde gizlenebilecek ve sürgülü mekanizmayla kullanmak istediğinizde kamerayı çıkarabileceksiniz. 6 GB ve 8 GB RAM'li iki modeli bulunması beklenen telefonun dahili hafızası ise 128 GB olacak.
Tüm bunların yanında Ice Universe tarafından ortaya atılan iddiaya göre Galaxy A90 modelinin Snapdragon 7150 adında yeni bir işlemciden güç alması bekleniyor. Orta-üst segmentte konumlandırılan telefon bu kapsamda Snapdragon 7150 işlemciyi kullanan ilk telefon olacak. Cihazın hangi işlemciyi kullanacağı konusunda Samsung tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.
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