Galaxy A7 için Android Oreo güncellemesi yayında!
Geçtiğimiz gün Galaxy A3 modeli için Android 8.0 Oreo'nun Rusya'dan dağıtımına başlayan Samsung, bugün de Galaxy A7 (2017) için Android 8.0 Oreo'yu yayınladı.
Galaxy A3 için Android 8.0 Oreo'nun dağıtımına Rusya'dan başlayan Samsung, Galaxy A7 (2017) için yayınlanan Android 8.0 Oreo'yu da Vietnam'dan dağıtmaya başladı. A720FXXU3CRD3 sürüm numarasına sahip olan Android 8.0 Oreo, 1.3 GB boyutunda ve beraberine Nisan ayı güvenlik yamalarını da getiriyor. Ayrıca, Samsung Experience 9.0 arayüzü de bu güncellemeyle Galaxy A7 modeline eklenmiş durumda.
Yayınlanan Samsung Experience 9.0 arayüzü, Galaxy S8 Plus modeliyle kullanıcılara sunulmuştu. Galaxy A7 için de aktif olan yeni arayüzle, kullanıcılara daha seri ve daha rahat bir Android deneyimi sunmak hedefleniyor. Güncelleme ile cihaza, resim içinde resim, galeride olan fotoğrafları gizleme, 3D Touch ve klavye iyileştirmeleri de yapılmış durumda. Son olarak, Galaxy A7 modeli için Android 8.0 Oreo'nun Türkiye'deki dağıtımına önümüzdeki Haziran ayında başlanacak.
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