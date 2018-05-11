Galaxy A6'ya iki güncelleme birden geliyor!
Samsung'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modeli, piyasaya çıktığı anda iki güncelleme birden alacak.
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gün yüzüne çıkardığı Galaxy A6 ve A6 Plus modeline sahip olacak kullanıcılar, iki farklı güncellemeyi birden alacak. Ancak, bu şaşırılacak bir durum değil. Çünkü, böyle bir durumun Samsung'un önceki cihazlarında da yaşandığı görülmüştü.
Samsung, S serisi, Note serisi ve A serisi modellerinde böyle bir politika izliyor. Şirket, Galaxy A3 ve Galaxy A7 modellerinde uyguladığı politikayı Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus modellerinde de izliyor. Son olarak, iki güncelleme birden alacak Galaxy A6 modeli, 300–340 euro arasında, Galaxy A6 Plus modeli de 360–400 euro aralığında değişen fiyatlarla raflardaki yerini alacak.
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