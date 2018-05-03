Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı
Samsung'un uygun fiyatlı orta segmentteki yeni telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus'ın fiyatları ortaya çıktı.
Mobil cihazlar üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken bir Twitter kullanıcısı, Samsung'un yeni telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus'ın özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Paylaşılan özelliklere göre Galaxy A6 modeli, 5.6 inç'lik Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. 18.5:9 ekran görüntü formatının kullanılacağı model, 1480x720 piksel çözünürlük sunacak. Cihazda kullanılacak olan işlemci noktasında Exynos 7870 seçilmiş. Grafik arabirimi noktasında ise Mali T830 kullanılmış.
3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının kesin olacağı söylenen Galaxy A6, bazı yerlerde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla da gelebilir. Ayrıca, bu dahili depolama alanı microSD kart sayesinde 256 GB'a kadar yükseltilebilecek. 16 MP çözünürlük sunan ve f/1.7 diyafram açıklığında olan arka kameraya, yine 16 MP çözünürlük sunan f/1.9 diyafram açıklığında ön kamera eşlik edecek. 3000 mAh bataryadan güç alacak olan Galaxy A6, 300 ila 340 euro arasında bir fiyatla satılacak.
Galaxy A6 Plus modelinin özelliklerine bakıldığında ise cihazın, 6 inç'lik Super AMOLED bir panelin kullanıldığı ekrana sahip olduğu görülüyor. Galaxy A6 modeliyle aynı ekran formatına sahip olduğu söylenen model, 2220x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Qualcomm Snapdragon 450'den güç alacağı söylenen Galaxy A6 Plus, 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla gelecek. microSD kart desteğinin olduğu model, 400 GB'a kadar yükseltilebilecek.
16 MP / f/1.7 ve 5 MP / f/1.9 diyafram açıklığında olmak üzere çift arka kamerasıyla kullanıcılarına hizmet sunacak olan telefon, 24 MP LED flaş destekli f/1.9 diyafram açıklığında olan ön kamerayla gelecek. NFC ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına ev sahipliği yapan ve Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak olan Galaxy A6 Plus, 360 ila 400 euro fiyat aralığında olacak.
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