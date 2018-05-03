Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
03.05.2018 - 06:36, Son Güncelleme:

Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı

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Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı

Samsung'un uygun fiyatlı orta segmentteki yeni telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus'ın fiyatları ortaya çıktı.

Mobil cihazlar üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken bir Twitter kullanıcısı, Samsung'un yeni telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6 Plus'ın özelliklerini ve fiyatını paylaştı. Paylaşılan özelliklere göre Galaxy A6 modeli, 5.6 inç'lik Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. 18.5:9 ekran görüntü formatının kullanılacağı model, 1480x720 piksel çözünürlük sunacak. Cihazda kullanılacak olan işlemci noktasında Exynos 7870 seçilmiş. Grafik arabirimi noktasında ise Mali T830 kullanılmış. 

Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanının kesin olacağı söylenen Galaxy A6, bazı yerlerde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla da gelebilir. Ayrıca, bu dahili depolama alanı microSD kart sayesinde 256 GB'a kadar yükseltilebilecek. 16 MP çözünürlük sunan ve f/1.7 diyafram açıklığında olan arka kameraya, yine 16 MP çözünürlük sunan f/1.9 diyafram açıklığında ön kamera eşlik edecek. 3000 mAh bataryadan güç alacak olan Galaxy A6, 300 ila 340 euro arasında bir fiyatla satılacak. 

Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı

Galaxy A6 Plus modelinin özelliklerine bakıldığında ise cihazın, 6 inç'lik Super AMOLED bir panelin kullanıldığı ekrana sahip olduğu görülüyor. Galaxy A6 modeliyle aynı ekran formatına sahip olduğu söylenen model, 2220x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Qualcomm Snapdragon 450'den güç alacağı söylenen Galaxy A6 Plus, 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanıyla gelecek. microSD kart desteğinin olduğu model, 400 GB'a kadar yükseltilebilecek.

Galaxy A6 serisinin fiyatları ortaya çıktı

16 MP / f/1.7 ve 5 MP / f/1.9 diyafram açıklığında olmak üzere çift arka kamerasıyla kullanıcılarına hizmet sunacak olan telefon, 24 MP LED flaş destekli f/1.9 diyafram açıklığında olan ön kamerayla gelecek. NFC ve Bluetooth 5.0 bağlantılarına ev sahipliği yapan ve Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak olan Galaxy A6 Plus, 360 ila 400 euro fiyat aralığında olacak. 

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