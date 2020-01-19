Açıklama metni şöyle:



Galatasaray Espor’un 2020 Kış Mevsimi’ne katılım hakkının askıya alınması kararı, tarafların ortak mutabakatıyla devam edecek. Yeni yönetimle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Galatasaray Espor’un lige katılım devamlılığı konusunda mutabakata varılırken, Galatasaray Espor’a 2020 Yaz Mevsimi’ne katılma hakkı verildi. Galatasaray Espor’un taahhüt ettiği yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, 2020 Yaz Mevsimi ile ilgili alınmış karar tekrar gözden geçirilecek.

Yeni yönetimle yapılan anlaşma uyarınca, Galatasaray Espor 2020 Yaz Mevsimi’nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne katılma hakkına sahip olacaktır. Galatasaray Espor tarafından tarafımıza taahhüt edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, 2020 Yaz Mevsimi’nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yer alması ile ilgili karar, tekrar tarafımızdan gözden geçirilecektir.

Galatasaray Espor yönetimi bu süreçte doğru analizler gerçekleştirmiş, yapıcı bir tavırla ilerleyerek profesyonel oyuncu ve koç mağduriyetlerini önlemek adına çözümler geliştirmiştir. Bu olumlu yaklaşım ve süreç yönetimi, bizleri Türk Espor ekosistemi adına memnun etmiştir ve dolayısıyla Galatasaray Espor’un Yaz Mevsimi’ne katılımı konusunda mutabakat sağlanmıştır. Mevcut oyunculara olan borçların kapatılmasının yanı sıra, Galatasaray Espor yönetiminin beyanına göre, 2020 Kış Mevsimi için takımla anlaşan bütün oyuncu ve koçlar, kendileri de kabul ettiği takdirde takım bünyesinde bulunmaya devam edecek ve ödemeleri Galatasaray Espor tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca yaptığımız görüşme sonucunda mutabık kalınan diğer bir madde de Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkanı Sn. Mustafa Cengiz’in espor branşında imza yetkilisi olarak tanımlanmasıdır. Bu karar, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin espora verdiği önem ve odağı göstermesi adına bizim açımızdan olumlu bir adımdır.

Riot Games Türkiye olarak güçlü ve dayanıklı bir espor ekosisteminin temellerini oluşturarak, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ni sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.











