Galaksiler arası boşlukta yıldızlar var mı?
Gök bilimciler galaksiler arası boşluklarda oluşan yıldızların oluşum sebeplerini araştırıyor. Açıklamaya göre bu yıldızların, bir çarpışmayla galaksiden atılmış ya da kara delik çekimiyle yer değiştirmesi ile mümkün olabilir.
Yıldızların şekillenmesi için temel kozmik yapıtaşlarına ihtiyaç vardır fakat madde yoğunluğunun azaldığı bölgelerde bu ihtimal çok düşük. Bu yüzden galaksiler arası boşluklar da aslında yıldız oluşması için pek elverişli ortamlar sayılmaz.
Buna rağmen o bölgelerdeki sayıları ise oldukça şaşırtıcı. Mesela Başak kümesinin toplam kütlesinin yüzde onu bu yıldızlardan ibaret. Ama neden oradalar nasıl oluştular bilinmiyor. Gökbilimciler bu soruları iki olasılık üzerinde durarak yanıtlıyor ve bu iki yanıtı da kütleçekimsel etkileşime dayalı süreçlere dayanıyor.
Cevapların ilki kabaca şu şekilde; bu yıldızlar bir zamanlar kendilerine yuva olan galaksilerden, bir çarpışma gibi bir sebeple dışarı atılmış olabilir. Diğerine göre ise, böyle bir yıldızın yakınlarında kara delik varsa, onun çekim etkisine kapılarak süper hızlı bir ivmeyle fırlayarak yer değiştirmesi de mümkün.
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