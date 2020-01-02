Fujitsu, yeni PRIMEHPC süper bilgisayarlarını satışa çıkarıyor

Her iki ürün de süper bilgisayarlar için kullanılan Arm v8-A mimarisinin bir uzantısı olan Ölçeklenebilir Vektör Uzantısını (SVE) dünyada ilk kez kullanan CPU A64FX'iyle işlemcisiyle donatıldı. Dahası, Fujitsu'nun şu ana kadar geliştirdiği yüksek başarımlı, düşük elektrik tüketimi olan CPU tasarımını devralarak geliştirilen A64FX, watt başına yüksek performans sağlamasıyla öne çıkıyor. Kullanılan CPU, yüksek performanslı kalıp yığınlı (die-stacked) bir bellek olan HBM2 kullanarak yalnızca yüksek bir bellek bant genişliğine ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda derin öğrenme (Deep Learning) gibi teknolojilerde önemli olan yarı hassas aritmetik ve çoklu ekleme işlemlerini de yapabiliyor. Bu şekilde, yeni süper bilgisayarların Yapay Zeka alanındaki genişlemesinin artması bekleniyor.

Fujitsu, sunduğu tüm yeni ürünlerinde sosyal sorunların çözülmesine, öncü araştırmaların hızlandırılmasına ve kurumsal rekabetçiliğin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ürün Özellikleri

Büyük konfigürasyonlarda azami ölçeklenebilirlik sunan raf başına 384 dağıtım noktasına kadar ultra yoğun yapısıyla FX1000, 1.3 exaflops'u aşan teorik hesaplama performansı sağlayan büyük sistemlerin verimli bir şekilde inşa edilmesine imkan veriyor. FX1000, yüksek performans ve soğutma ihtiyaçları dahil olmak üzere toplam enerji tüketimini azaltmayı hedefleyen sulu soğutma sistemine sahip.

Süper bilgisayar sistemleri için kullanılan standart teknolojilerin üzerine inşa edilmiş olan FX700, ara bağlantı uygulaması olarak InfiniBand'i destekliyor ve HPC ara yazılımı için açık kaynaklı yazılım (OSS) kullanıyor. Standart bir sunucu rafına monte edilebilen ve hava soğutma sistemine sahip bu model müşteriler için kolayca kullanılmak üzere tasarlandı.

Fujitsu Arm HPC Ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor

Fujitsu, uzun yıllara dayanan yüksek başarımlı hesaplama (HPC) teknolojilerini ve tecrübelerini Arm Developer, Linaro ve OpenHPC gibi açık topluluklara katılarak, Arm HPC ekosistemini geliştirmeye adamış. Ayrıca Fujitsu, PRIMEHPC için dünya çapında yaygın olarak kullanılan çarpışma analizi uygulaması olan LS-DYNA (2) da dahil olmak üzere PRIMEHPC için ticari uygulama yazılımı haline gelebilmesi için uygulama tedarikçileriyle birlikte çalışmayı planlıyor.

Fujitsu, yüksek başarımlı süper bilgisayarlar geliştirerek, sosyal sorunların çözümüne, öncü araştırmaların teşvik edilmesine ve kurumsal rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaya devam edecektir. Fujitsu, yeni ilaçların geliştirilmesine, felaket önleme ve azaltma yoluyla güvenli bir toplumun oluşmasına ve prototipe gereksinim duymadan yeni malzemelerin geliştirilmesine ve üretilmesine önayak olacak.

Altyapı İş kolu Kıdemli Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Chris Bergey, Fujitsu'nun ARM ile çalışması, Yüksek Başarımlı Hesaplama için Arm tabanlı işlemcilerin yenilikçiliğini ve performansını geliştirmek yolunda RIKEN ile stratejik işbirliğimizi güçlendirdi. Fujitsu'nun en yeni A64FX yongalarını PRIMEHPC FX1000 ve FX700 süper bilgisayarlarının duyurulmasıyla piyasaya sunma konusundaki güçlü bağlılığına değer veriyoruz ve bunların "exascale" sistemler için endüstri lideri yapı taşları olduğuna inanıyoruz. Red Hat Enterprise Linux Genel Müdür Yardımcısı Stefanie Chiras; Bugün Linux, yeni nesil yenilikçi HPC uygulamalarını oluşturmak için ölçek ve esneklik sağlayan süper hesaplamayla eş anlamlı sayılmaktadır. Dünyanın önde gelen kurumsal Linux platformu, Red Hat Enterprise Linux'u Fujitsu'nun yeni süper bilgisayar modellerine uyarlamak üzere Fujitsu ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede veriye dayalı bilimsel çalışmalar, Yapay Zeka ve bilimsel gelişmeler sağlanabilecektir" dedi.

HBM2'nin kullanımı

HBM (Yüksek Bant Genişliği Belleği) olarak bilinen ikinci nesil yüksek bant genişliğine sahip bellek cihazları. A64FX, CPU paketine 4 HBM2 yığını monte ederek 1 TB/sn'yi aşan azami teorik bellek bant genişliği ile geleneksel DDR4'ten çok daha hızlı bir transfer hızı gerçekleştiriyor.

LS-DYNA

Livermore Software Technology Corporation tarafından geliştirilen ve açık zaman entegrasyonuyla "sonlu elemanlar yöntemi" (finite element method) kullanılarak yapıların büyük deformasyonlarını simüle etmek için kullanılan yazılım. Bu son derece güvenilir program, diğer uygulamaların yanı sıra, otomobil çarpışabilirliği, düşme testi, metal/plastik şekillendirme, delikler, çatlak ilerlemesi ve arıza simülasyonlarında kullanım için dünyanın önde gelen yazılımı.

No prototyping

Geliştirme süresini kısaltmak ve maliyetleri azaltmak için simülasyonlar kullanarak ürün geliştirmede minimal prototipleme anlamına geliyor.



