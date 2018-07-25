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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.07.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Fujitsu Blockchain fikirlerini hayata geçiriyor

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Fujitsu Blockchain fikirlerini hayata geçiriyor

Fujitsu, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) geliştirilmesine olanak tanıyan yeni, son derece hızlı bir blockchain üretim çerçevesinin kullanılabilirliğini duyurdu. Teklif, yeni blockchain geliştirme sürecini başlatmak isteyen veya mevcut blockchain projelerinin riskini azaltmak isteyen kuruluşlara yönelik olarak Blockchain Proof of Business hizmet verecek.

Bu kavramın temelini, Fujitsu ve müşterilerinin blockhain veya diğer DLT tabanlı yeni iş fikirleri ihtiyaçları oluşturuyor. Bir haftalık bir değerlendirme sonucunda tam ölçekli bir uygulama potansiyeline sahip bir iş süreci tanımlanıyor.

Blockchain Proof of Business yaklaşımı, bir Kavram Kanıtı'nı (PoC) taahhüt etmeden önce, blockchain projelerinin verebileceği potansiyel zararı önlüyor ve iş değeri yaratmaya odaklanıyor.

Blockchain PoB fikri ile, paydaşlar Hyperleger Fabric uygulamasının potansiyelini yaratabiliyor ve doğrulayabiliyorlar. MVP ilkeleri kullanılarak geliştirilmiş uygulama sayesinde gereken değer yaratılırken, insanların kullanmaya istekli olmaları, erken adapte olanların sadakatini sürdürmek için gelecekteki potansiyelleri göstermeleri ve gelecekteki gelişimi yönlendirecek bir geri bildirim döngüsü sunma kavramları göz önünde bulunduruluyor.

Değerlendirmeler, Fujitsu’nun kanıtlanmış İnsan Odaklı Deneyim Tasarımı (HXD) hızlı dönüşüm metodolojisinin içinde olan olan içgörüler, fikirler ve teknik bilgi birikimi getiren Fujitsu’nun küresel blok zinciri uzmanları tarafından yönetiliyor. Fujitsu tarafından Japonya'da yüzlerce müşteri dijital dönüşüm projesinde geliştirilmiş ve kanıtlanmış olan HXD, yeni çerçeveyi denetleyen Brüksel'deki Blockchain İnovasyon Merkezi de dahil olmak üzere Fujitsu'nun küresel Dijital Dönüşüm Merkezleri ağındaki temel platformu oluşturmaktadır.

Fujitsu Brüksel Blockchain Innovation Center’ın başkanı Frederik de Breuck konuyla ilgili şunları söyledi: “Blockchain ve diğer DLT'ler, organizasyonları ve tüm endüstrileri dönüştürme potansiyeline sahiptir. Müşterilerimizin ilgi alanlarından ilham alan bu kullanıma hazır paket, mevcut projeleri gözden geçirip iyileştirmeye de başladı. EMEIA bölgesinin hemen karşısında mevcut olan bu değerlendirmenin, blockchain’in iş kullanımı vakalarının potansiyelini açmada büyük bir etkisi olmasını bekliyoruz. ”

DLT'lerde dünya lideri ve blockchain konusunda 50'ye yakın patente sahip Fujitsu, Hyperledger Fabric'e vurgu yaparak, DLT'lerin gelişimini derinden etkiliyor. Hyperledger Fabric, iş uygulamaları için sektörler arası gelişmiş kurumsal yazılımlar geliştiren bir konsorsiyum olan, Linux Foundation tarafından barındırılan Hyperledger projelerinden biri ve blockchain framework uygulamasıdır. Fujitsu, Premier üyedir, Yönetim Kurulunda yer alır ve Hyperledger'in teknik direksiyon komitesi üyesidir. Diğerleri Premier üyeleri Intel ve Deutsche Börse’yi kapsar.

Hyperledger, The Linux Foundation'ın ev sahipliğinde bir projedir ve Fujitsu, kurumsal müşteriler için Hyperledger Fabric'e dayanan çeşitli ortak konsept kanıt (PoC) projeleri üzerinde çalışmaktadır. Ortak amaç, kullanım durumlarının iş değerini sağlamak ve PoC'lerin ötesine hızla ilerlemeyi sağlamaktır. Blockchain için Fujitsu vizyonu bundan daha da ileriye taşımaktadır. Hyperledger Fabric'in kurumsal sınıfta bir blockchain çerçevesi oluşturmak için sağladığı avantajlara odaklanıyor. Bu hedefe destek olarak Fujitsu, artık kullanıma hazır bir “Blockchain a Service” olan Blockchain Platform Service'i sağlıyor.

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