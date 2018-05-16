Fujifilm'den yeni şipşak kamera geliyor!
Ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Fujifilm, şipşak olarak da adlandırılan yepyeni Instax modeli Instax Square SQ6'yı tanıttı.
Fujifilm'in daha yeni ortaya çıkan Instax Square SQ6 şipşak makinesi, 2.4 inç büyüklüğünde fotoğraflar sunacak. Sahip olduğu otomatik pozlama kontrolü ile de kullanıcılar kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Turuncu, mor ve yeşil olmak üzere 3 farklı filtre seçeneğiyle gelen modelde selfie modu da yer alıyor. Ayrıca, bu selfie özelliği netleme ve parlaklık ayarları da yapabiliyor.
Şirket, bu modelde yakın ve manzara çekimlerine de önem vermiş. Kullanıcılar, yaklaşık 12 inç'e kadar yakınlaştırabilen makro moduna ve manzara moduna sahip. Bunun haricinde deklanşöre çift bastığınızda iki fotoğrafı tek bir filtre üzerine işlemenize olanak sağlayacak olan çift pozlama modu devreye giriyor. Beyaz, altın ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 25 Mayıs'ta kullanıcılara sunulacak olan Instax Square SQ6, 130 dolar'dan başlayan fiyatlarla satılacak.
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