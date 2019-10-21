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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.10.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

"FRC Mersin Off Season 2019" şampiyonu belli oldu

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"FRC Mersin Off Season 2019" şampiyonu belli oldu

Mersin'de, FRC Mersin Off Season 2019 Liseler Arası Robotik Turnuvası sona erdi.

Dünyanın önde gelen robot yarışmalarından FRC'nin "Mersin Off Season 2019" etkinliği, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlendi.

Technokids Mersin ve JR Robotics iş birliğinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvaya, yurt genelinde 41 okuldan 500'den fazla öğrenci katıldı.

Turnuvada, ittifak oluşturan 3 takım, tasarladıkları uzaktan kontrol edilen robotlarla, diğer ittifaklara karşı yarıştı. 

İttifaklar, yarışma alanındaki top ve daire şeklindeki kargoları, 3'er robotla alanın ortasındaki panele taşımak için kıyasıya mücadele etti. 

Kargoların ulaştırılmasının ardından robotu, güvenli şekilde başlangıç alanına taşımak için yarışan takımların heyecanına arkadaşları da tribünlerden ortak oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli de takımların stantlarını gezerek, hem robotları inceledi hem de yarışmacı takımlara başarılar diledi.

Turnuvayı, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (Tigers Robotics), Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eagles) ile Vizyon Koleji'nin (Orion Robotics) oluşturduğu ittifak kazandı.

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (R3-D3) de "Rookie All Star Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Turnuvada ayrıca yaratıcılık, ilham verici mühendislik, girişimcilik, mühendislikte mükemmellik, duyarlı profesyonellik, kontrolde yenilik gibi birçok alanda takımlara ödüller verildi.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Su ile MTOSB Başkanı Sabri Tekli takdim etti. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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