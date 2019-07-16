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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
16.07.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Fransa'da 'uçan asker' görenlerde şaşkınlık yarattı

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Fransa'da 'uçan asker' görenlerde şaşkınlık yarattı

Fransa'da Bastille Günü kutlamalarına, Zapata adlı şirketin CEO'sunun "Uçan asker" temasıyla yaptığı uçan kaykay gösterisi damga vurdu.

Franky Zapata, Champs-Elysees bulvarında düzenlenen törende kendi icadı olan kaykayla, elindeki boş bir tüfekle saatte 188 kilometre hızla uçtu.

40 yaşındaki CEO'nun gösterisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Avrupalı liderlerin de katıldığı törende ilgiyle izlendi.

Özel birlikler kaykayla ilgileniyor

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, özel birliklerin havada 10 dakika kalabilen uçan kaykayla ilgilendiğini söyledi.

Parly, Amerikan CNN televizyonuna kaykayların saldırı aracı olarak ya da başka amaçlarla kullanılabileceğini belirtti.

Fransada uçan asker görenlerde şaşkınlık yarattı

Macron, Twitter'da "uçan asker" videosunu "Yenilikçi ve modern ordumuzla gurur duyuyorum" notuyla paylaştı. Macron'un mesajına verilen yanıtlarda ise "Ordunun geliştirdiği bir şey değil, tek bir kişinin girişimi" yazanlar oldu. 

Zapata'nın "Flyboard Air" adını verdiği aracı "Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'in kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.

Marsilyalı girişimci, türbin motoruyla çalışan uçan kaykayı evinin garajında icat ettiğini söylüyor.

14 Temmuz 1789'da yüksek vergiler ve kıtlığa isyan eden Fransızlar, monarşik otoriteyi temsil eden bir sembol olarak görülen Bastille Hapishanesi'ni basmıştı. Fransız Devrimi'nin ilk adımı sayılan bu olay ulusal bayram olarak kutlanıyor.

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