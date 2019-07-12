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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
12.07.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine dijital vergi kesecek

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Fransa Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji şirketlerine dijital vergi kesecek

Fransa, Senato'nun bugün onayladığı yasayla teknoloji devlerine dijital vergi uygulamasını devreye sokan ilk Avrupa ülkesi oldu. Facebook, Amazon ve Google gibi teknoloji şirketleri ülkede elde ettikleri gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödeyecek.

Yasa uyarınca küresel satışı yılda 750 milyon Euro, Fransa'daki satışı da yılda 25 milyon Euro'nun üzerinde olan teknoloji şirketlerine vergi kesilecek

Uygulama geriye dönük olarak 2019 itibarıyla başlayacak.

Fransa, uygulama ile yılda 400 milyon Euro veri geliri bekliyor.

AB anlaşamadı, Fransa harekete geçti

Avrupa Birliği, teknoloji devlerine vergi uygulaması üzerinde anlaşamamıştı.

Fransa bunun üzerine inisiyatif aldı.

Çoğu teknoloji devi ABD menşeli olduğu için Fransa Washington'un tepkisini göz önüne alarak bu yasayı uygulamaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki bu yeni yasa için soruşturma açılması emrini verdi.

Washington, Fransa'nın bu adımı karşısında vergi ve ticaret sınırlaması devreye koyabilir.

Fransa ise sadece Amerikan şirketlerinin değil Avrupa ve Asya merkezli şirketlerin de hedefte olduğunu vurguluyor.

'Sosyal adalet'

Çoğu teknoloji şirketi, vergilerin düşük olduğu İrlanda ya da Lüksemburg gibi ülkelerde Avrupa genel merkezlerini kurarak buradaki vergi uygulamaları kapsamında vergilerini ödüyor.

Ancak bu şirketler her bir ülke özelinde ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadığı için Fransa'nın vergi uygulamasını nasıl devreye koyacağının net olmadığını iddia eden ekonomistler var.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesinin sosyal adalet ile ilgisi olduğunu söylemişti.

Öte yandan İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe'ya göre daha çok ABD merkezli olmak üzere, şirketleri bu şekilde bir vergilendirmeye tabi tutmak ticaret savaşları ihtimalini artırıyor.

Bu adımın geri tepebileceğini ve asıl Fransız şirketlerinin zarara uğrayabileceğini söyleyen uzmanlar da var.

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